Робота-сапера для полиции закупят почти за 1,2 млрд тенге в ВКО

Решение о выделении средств было принято на внеочередной сессии областного маслихата. На закупку взрывотехнического комплекса на базе полноприводного автомобиля высокой проходимости из бюджета направят 1 миллиард 175 миллионов тенге.

Речь идет не о стационарной технике, а о мобильной системе, предназначенной для обезвреживания взрывоопасных предметов в труднодоступных местах — от промышленных зон до пересеченной местности. Такой робот позволяет проводить осмотр, транспортировку и нейтрализацию подозрительных объектов дистанционно, без прямого риска для сотрудников.

Как уточнили на сессии, средства на приобретение удалось изыскать без пересмотра социальных расходов.

— Финансирование сформировано за счет неосвоенных средств прошлого года, а также дополнительных поступлений от налогов и штрафов, пополнивших областную казну в последнее время, — отметили депутаты.

По их словам, закупка подобной техники — это инвестиция в безопасность региона. Восточный Казахстан отличается протяженными транспортными коридорами, промышленными объектами и приграничным положением, что требует усиления материально-технической базы экстренных и силовых служб.

Ожидается, что после поступления комплекса департамент полиции ВКО сможет значительно сократить время реагирования на сообщения о подозрительных предметах и повысить уровень защиты как специалистов, так и мирных жителей.

