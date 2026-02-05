РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    01:30, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Робота-сапера для полиции закупят почти за 1,2 млрд тенге в ВКО

    В Восточном Казахстане появится высокотехнологичный робот-сапер, способный работать там, куда раньше приходилось заходить людям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Робота-сапера для полиции закупят почти за 1,2 млрд тенге в ВКО
    Фото: ДП ВКО

    Решение о выделении средств было принято на внеочередной сессии областного маслихата. На закупку взрывотехнического комплекса на базе полноприводного автомобиля высокой проходимости из бюджета направят 1 миллиард 175 миллионов тенге.

    Речь идет не о стационарной технике, а о мобильной системе, предназначенной для обезвреживания взрывоопасных предметов в труднодоступных местах — от промышленных зон до пересеченной местности. Такой робот позволяет проводить осмотр, транспортировку и нейтрализацию подозрительных объектов дистанционно, без прямого риска для сотрудников.

    Как уточнили на сессии, средства на приобретение удалось изыскать без пересмотра социальных расходов.

    — Финансирование сформировано за счет неосвоенных средств прошлого года, а также дополнительных поступлений от налогов и штрафов, пополнивших областную казну в последнее время, — отметили депутаты.

    По их словам, закупка подобной техники — это инвестиция в безопасность региона. Восточный Казахстан отличается протяженными транспортными коридорами, промышленными объектами и приграничным положением, что требует усиления материально-технической базы экстренных и силовых служб.

    Ожидается, что после поступления комплекса департамент полиции ВКО сможет значительно сократить время реагирования на сообщения о подозрительных предметах и повысить уровень защиты как специалистов, так и мирных жителей.

    Ранее сообщалось, что развитие цифровых решений в сфере общественной безопасности обсудили в МВД.

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
