    10:15, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Развитие цифровых решений в сфере общественной безопасности обсудили в МВД

    В МВД состоялось рабочее совещание с участием заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, министра внутренних дел Ержана Саденова, представителей Администрации Президента, правоохранительных и специальных органов, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также АО «Казахтелеком» и АО «НИТ», передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    Развитие цифровых решений в сфере общественной безопасности обсудили в МВД
    Фото: Polisia.kz

    В ходе совещания обсуждены вопросы дальнейшего развития цифровых решений, направленных на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность органов внутренних дел и совершенствования межведомственного взаимодействия.

    Внимание уделено развитию Центров оперативного управления вплоть до районного уровня, которые становятся ключевым элементом современной модели управления в органах внутренних дел.

    Также обсуждены цифровые решения, направленные на повышение эффективности миграционного контроля. Жаслан Мадиев отметил важность синхронизации цифровых решений и межведомственного взаимодействия, а также дал поручение Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития обеспечить совместную работу с МВД по дальнейшему развитию и реализации продемонстрированных цифровых проектов.

    Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект становятся практическим инструментом укрепления законности и обеспечения безопасности граждан в рамках задач, поставленных Главой государства.

    Работа по цифровой трансформации органов внутренних дел во взаимодействии с заинтересованными органами будет продолжена.

    Напомним, на совещании в Генеральной прокуратуре Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.

    Теги:
    МВД РК Жаслан Мадиев Ержан Саденов ИИ Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
