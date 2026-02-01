Развитие цифровых решений в сфере общественной безопасности обсудили в МВД

В ходе совещания обсуждены вопросы дальнейшего развития цифровых решений, направленных на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность органов внутренних дел и совершенствования межведомственного взаимодействия.

Внимание уделено развитию Центров оперативного управления вплоть до районного уровня, которые становятся ключевым элементом современной модели управления в органах внутренних дел.

Также обсуждены цифровые решения, направленные на повышение эффективности миграционного контроля. Жаслан Мадиев отметил важность синхронизации цифровых решений и межведомственного взаимодействия, а также дал поручение Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития обеспечить совместную работу с МВД по дальнейшему развитию и реализации продемонстрированных цифровых проектов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект становятся практическим инструментом укрепления законности и обеспечения безопасности граждан в рамках задач, поставленных Главой государства.

Работа по цифровой трансформации органов внутренних дел во взаимодействии с заинтересованными органами будет продолжена.



Напомним, на совещании в Генеральной прокуратуре Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.