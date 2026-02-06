Рисунок стопы за $23 млн: работу Микеланджело продали на аукционе Christie's

Изначально эксперты аукционного дома рассчитывали, что работа принесет не более двух миллионов, однако итоговая цена превзошла ожидания почти в десять раз.

Эскиз изображает стопу, созданную великим итальянским художником и скульптором более 500 лет назад, и был представлен на аукционе «Картины старых мастеров».

По заключению специалистов, рисунок представляет собой эскиз ноги ливийской Сивиллы — языческой пророчицы, фигуру которой Микеланджело также изобразил на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане. Аукционный дом отмечает, что владелец работы сам прислал фотографию рисунка в Christie's, не подозревая о его исключительной ценности.

Он пожелал остаться анонимным. Известно только, что живет на тихоокеанском побережье США и унаследовал эскиз от бабушки. По словам владельца, работа хранилась в его семье с конца XVIII века, когда предки жили в Европе.

Эндрю Флетчер, глава Департамента работ старых мастеров Christie's, назвал эту находку одним из самых ярких моментов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что картина Рубенса «Христос на кресте», которую считали утраченной более четырех столетий, была продана на аукционе Osenat в Версале за почти 3 млн евро. В парижском аукционном доме Christie's акварель Пикассо под названием «Лицо женщины» разыграли в лотерее, стоимость произведения оценивается примерно в 1 млн евро.