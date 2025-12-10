РУ
    Лицо женщины: картину Пикассо разыграли в лотерее

    В парижском аукционном доме Christie's выставлена редкая акварель Пабло Пикассо 1941 года под названием «Лицо женщины», передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: BBC

    Стоимость произведения оценивается примерно в один миллион евро. Вместо традиционных торгов организаторы запустили благотворительную лотерею: любой желающий может приобрести билет за 100 евро и получить шанс стать владельцем картины легендарного художника.

    Все собранные средства будут направлены во французский фонд, занимающийся исследованиями болезни Альцгеймера и разработкой новых методов борьбы с ней.

    Организаторы отмечают, что такой формат позволяет привлечь внимание к проблеме и дать возможность широкому кругу людей поучаствовать в поддержке научных исследований, одновременно сохранив шанс на уникальный приз.

    Ранее сообщалось, что автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 54,7 млн долларов США. Это рекордная сумма среди всех когда-либо проданных картин, написанных женщинами.

