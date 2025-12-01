РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:53, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Потерянный шедевр: картина Рубенса продана за 3 млн евро в Версале

    Картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которую считали утраченной более четырех столетий, была продана на аукционе Osenat в Версале за почти три миллиона евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на РИА Новости.

    Потерянный шедевр: картина Рубенса продана за 3 млн евро в Версале
    Фото: Pierrick Daul / Ville de Versailles

    Как сообщает Le Parisien, работа ушла с молотка за 2 940 798 евро с учетом комиссии при полном зале. Изначально полотно оценивали в сумму от одного до двух миллионов евро, а торги стартовали с отметки в 500 тысяч евро.

    В сентябре Франс Пресс сообщало, что президент аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена обнаружил картину в одном из парижских особняков. Произведение считалось пропавшим с 1613 года.

    Питер Пауль Рубенс (1577–1640) — выдающийся фламандский живописец и один из ключевых мастеров барокко. Его творческое наследие включает около трех тысяч работ.

    Ранее сообщалось, что автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 54,7 млн долларов США. Это рекордная сумма среди всех когда-либо проданных картин, написанных женщинами.

    Теги:
    аукцион Мировые новости Художники
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают