Потерянный шедевр: картина Рубенса продана за 3 млн евро в Версале

Как сообщает Le Parisien, работа ушла с молотка за 2 940 798 евро с учетом комиссии при полном зале. Изначально полотно оценивали в сумму от одного до двух миллионов евро, а торги стартовали с отметки в 500 тысяч евро.

В сентябре Франс Пресс сообщало, что президент аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена обнаружил картину в одном из парижских особняков. Произведение считалось пропавшим с 1613 года.

Питер Пауль Рубенс (1577–1640) — выдающийся фламандский живописец и один из ключевых мастеров барокко. Его творческое наследие включает около трех тысяч работ.

Ранее сообщалось, что автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 54,7 млн долларов США. Это рекордная сумма среди всех когда-либо проданных картин, написанных женщинами.