Где в Казахстане аренда жилья подорожала больше всего

Рынок в сфере аренды и эксплуатации жилой недвижимости в Казахстане продолжает расти. Цены на аренду варьируются в зависимости от региона и спроса, передает агентство Kazinform со ссылкой на аналитиков Finprom.kz.

Цифры рынка аренды растут: за январь–март 2026 года они достигли 333,9 млрд теңге, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего объема услуг на операции, оплаченные за счет средств населения, пришлось 53,6 млрд теңге — на 10,3% больше, чем годом ранее.

По итогам 2025 года объем услуг в сфере аренды и эксплуатации жилой недвижимости составил 830,2 млрд теңге, увеличившись всего на 0,3% за год. Вместе с тем по сравнению с 2019 годом рынок вырос в 2,5 раза. После снижения на 3,7% в 2020 году сектор демонстрировал неравномерную динамику: рост на 28,1% в 2021 году, сокращение на 8,9% в 2022-м, а затем увеличение сразу на 42,1% в 2023 году и на 57,1% — в 2024-м.

Особенно заметный рост пришелся на услуги, оплаченные населением. В 2024 году их объем увеличился в 3,4 раза — с 55,9 млрд до 188,7 млрд теңге. В 2025 году показатель снизился на 4,1%, до 180,9 млрд теңге, однако остался значительно выше уровня предыдущих лет.

Аренда жилья для туристов

В структуре рынка отдельно учитываются услуги по сдаче в аренду собственной недвижимости, относящейся к туристической сфере. По итогам прошлого года их объем достиг 232,4 млрд теңге, увеличившись за год на 22,9%. По сравнению с 2019 годом этот сегмент вырос почти в четыре раза.

Наибольшую долю рынка по-прежнему занимает аренда и эксплуатация прочей жилой недвижимости, куда относится обычная сдача квартир и домов внаем. В 2025 году объем таких услуг сократился на 7,2%, до 575,5 млрд теңге. Аналитики отмечают, что этому предшествовал резкий рост в 2024 году — сразу на 93,5%. По их мнению, скачок мог быть связан с увеличением официально учитываемого оборота после завершения действия единого совокупного платежа и перехода части арендодателей на другие налоговые режимы.

При этом объем услуг по аренде жилья, оплаченных непосредственно населением, продолжил увеличиваться. За год он вырос на 6,5%, до 154,6 млрд теңге, а доля таких услуг увеличилась с 23,4% до 26,9%.

Несмотря на стабилизацию объема рынка, стоимость аренды продолжает расти. По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года арендная плата за благоустроенное жилье была на 13,9% выше, чем годом ранее. Темпы роста ускорились по сравнению с июнем прошлого года, когда показатель составлял 12,7%. Наиболее заметное подорожание наблюдалось в 2022 и 2023 годах, когда годовой рост достигал 23,6% и 25,4% соответственно.

За первое полугодие 2026 года арендная плата выросла еще на 2,1%. После снижения цен в феврале и марте рост возобновился в апреле и продолжился в мае и июне. Аналитики отмечают, что значительная часть нынешнего годового удорожания была сформирована еще во второй половине 2025 года.

Где аренда жилья дороже?

Самый высокий рост стоимости аренды зафиксирован в Павлодарской области — на 38,9%. Далее следуют Северо-Казахстанская область — 35,2%, Кызылординская — 19,6% и Актюбинская — 17,1%. В Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях аренда подорожала на 15,5% и 15,3% соответственно.

В Алматы стоимость аренды благоустроенного жилья выросла на 14%, в Астане — на 13,7%, в Шымкенте — на 11,3%. Самый умеренный рост отмечен в Акмолинской области — 5,1%, Западно-Казахстанской — 5,5% и области Улытау — 7,1%.

По мнению аналитиков, при сохранении двузначных темпов роста арендной платы главным ограничением рынка остается доступность жилья. Более четкое оформление отношений между арендодателями и арендаторами способно снизить число споров, однако само по себе не остановит рост цен без увеличения предложения жилья.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в Казахстане за год выросла на 13,9%.