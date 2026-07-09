Новостройки, вторичка и аренда: как изменились цены на жилье в Казахстане

В Казахстане в июне 2026 года изменились цены на жилье. По данным Бюро национальной статистики, за месяц выросла стоимость новых квартир, жилья на вторичном рынке и аренды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средняя цена одного квадратного метра нового жилья по стране составила 617 555 тенге, квартир на вторичном рынке — 629 667 тенге. Средняя стоимость аренды благоустроенного жилья достигла 5 062 тенге за квадратный метр.

По сравнению с маем цены на новое жилье выросли на 0,7%, перепродажу квартир — на 0,6%, аренда увеличилась на 0,4%. В годовом выражении рост составил 14%, 10,4% и 13,4% соответственно.

Самое дорогое новое жилье зафиксировано в Астане — 739 033 тенге за кв. м и Алматы — 725 995 тенге. На вторичном рынке лидируют Алматы — 749 592 тенге и Астана — 727 363 тенге за кв. м.

Самая высокая стоимость аренды также отмечена в Алматы — 5 879 тенге за кв. м и Астане — 5 646 тенге. В Шымкенте аренда составила 4 288 тенге за кв. м.

Самые низкие цены на новое жилье зафиксированы в Уральске — 327 013 тенге за кв. м, а самая доступная аренда — в Таразе — 2 515 тенге за кв. м.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 20 млн квадратных метров жилья.