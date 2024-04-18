Ринат Заитов попросил министра спорта заменить тренера национальной сборной по футболу

На заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса депутат Ринат Заитов предложил отстранить от должности главного тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министру туризма и спорта Ермеку Маржикпаеву, выступавшему с докладом о развитии спорта и туризма в стране, депутаты задали в ходе встречи много вопросов о футболе.

— Как у футбольного болельщика, у меня есть просьба. Видимо, нашего главного тренера сборной сглазили. Если играет «Ахмат» (клуб из Чечни, который недавно возглавил Магомед Адиев) им семь голов забивают, если играют наши — им пять голов забивают. Похоже, необходимо поднять вопрос о квалификации этого человека и заменить его, — сказал Ринат Заитов.



На что министр отметил, что на этот и еще ряд вопросов депутатов он ответит письменно.

Как сообщалось, тренер сборной Казахстана Магомед Адиев возглавил российский футбольный клуб «Ахмат». Президент президента Казахстанской футбольной федерации Адлет Барменкулов заявил, что Адиев продолжит работу со сборной Казахстана с 1 июня.

Футбольный клуб «Ахмат» потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счетом 1:7 в последнем туре РПЛ. Сборная Казахстана проиграла сборной Греции со счетом 0:5 в стыковом матче в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проведена масштабная инвентаризация спортивных объектов. В результате по республике из свыше 43 тысяч спортивных объектов не подтвердилось наличие свыше 7 тысяч объектов.



