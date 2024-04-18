Свыше 7 тысяч спортивных объектов в РК существуют лишь на бумаге

В Казахстане проведена масштабная инвентаризация спортивных объектов. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, для определения реальной потребности и ревизии действующих спортивных объектов проведена масштабная инвентаризация во всех регионах страны.

- В результате по республике из свыше 43 тысяч спортивных объектов не подтвердилось наличие свыше 7 тысяч объектов, - сообщил Ермек Маржикпаев.

Было отмечено, что на бумаге они существуют, но на самом деле их нет.

Глава ведомства добавил, что совместно с местными исполнительными органами утвержден план мероприятий по устранению выявленных недостатков на 2024-2026 годы, в рамках которого запланировано строительство, реконструкция и ремонтные работы на 414 объектах республики. В приоритете будут объекты, расположенные в сельских населенных пунктах.

Популяризация массового спорта с сопутствующим развитием спортивной инфраструктуры является ключевой задачей в вопросах формирования здоровой нации. В этой связи, повышение доступности спортивных объектов находится на особом контроле государства.

По итогам 2023 года обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек составила 52%.



