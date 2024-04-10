Адлет Барменкулов: Адиев продолжит работу со сборной Казахстана с 1 июня

После мартовских поражений от Греции (0:5) и Люксембурга (1:2) казахстанских поклонников футбола постигла еще одна новость о назначении тренерского штаба нашей национальной команды во главе с Магомедом Адиевым в грозненский «Ахмат». Это вызвало неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Корреспондент агентства Kazinform направил в КФФ вопросы на имя президента футбольной федерации и уточнил данную информацию.

— Адлет Назарбаевич, грозненский «Ахмат», возглавил Магомед Адиев. Как относится Казахстанская Федерация футбола к этому решению?

— Магомед Адиев сейчас находится в отпуске в своем родном городе, и по просьбе Президента клуба сейчас помогает своему родному клубу до 1 июня.

Потом возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной.

— Мнения болельщиков разделились по поводу способности Магомеда Мусаевича управлять обеими командами. Как вы это видите?

— Как и сказал выше, я не вижу проблем, Магомед Адиев помогает родному клубу до 1 июня, а затем продолжит работу с национальной сборной Казахстана.

— Контракт Магомеда Адиева с федерацией действует до конца текущего года. Планируется его продление?

— Все верно, в настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше покажет время. Не будем забегать вперед.

— Как вы отреагировали на нашумевшее поражение в Афинах (Казахстан уступил Греции 0-5)?

— Это было очень тяжело. Однако это дало нам ресурс чтобы сделать глубокий анализ наших ошибок. Теперь мы имеем возможность извлечь уроки и двигаться вперед.

— Что вы можете сказать о решении отменить лимит на легионеров?

— Решение об отмене лимита было взвешенным и рациональным. В сущности ничего не поменялось. При отмене лимита мы просто уравняли игроков: 25 в заявке, из них 13 казахстанцев так и осталось. По поводу остальных 12 — убрали понятие «легионер», теперь они все для нас таковы. Больше акцентировано внимание на том какие игроки могут вызываться в национальную сборную и те, кто не может. Сейчас видно, что клубы стали приглашать более качественных игроков. Это положительная динамика. Которая должна сказаться на качественной составляющей и на росте футболистов в профессиональном плане.

— Какие цели ставятся перед национальной сборной в новом сезоне Лиги наций?