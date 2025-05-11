Риддер стал ареной силового экстрима: атлеты ВКО сразились за титул сильнейшего

За звание сильнейшего боролись спортсмены из Усть-Каменогорска и Риддера, демонстрируя предельные физические возможности в пяти нестандартных дисциплинах.

Железо, камни и автобус

Состязания были не для слабонервных. 100-килограммовое бревно нужно было поднять как можно больше раз за минуту. В становой тяге «ось Апполона» доходила до 300 килограммов. В эстафете атлеты переносили 70-килограммовый камень, переворачивали покрышку весом 80 кг. Еще одно испытание — подъем трех природных валунов (80, 90 и 110 кг) на платформу. Финальный вызов — автобус. Но пятитонный гигант не сдался никому.

Фото: акимат Риддера

— Турнир стал для нас не просто соревнованием, а символом силы духа и командной работы. Он очень зрелищный и привлекает внимание. У молодежи появляется желание попробовать и свои силы. Удалось провести мероприятие на высоком уровне, несмотря на сложности, — отметил президент федерации «Стронг Мэн» ВКО Максим Осипов.

Фото: акимат Риддера

Итоги на пьедестале

По итогам турнира «Strong Man — Сила Востока — 2025» победу одержал Вадим Макарцев из Усть-Каменогорска. Он мастер спорта по пауэрлифтингу и по становой тяге, тренируется уже 10 лет.

Вторым стал Артём Погребной, а третье место занял риддерский спортсмен Матвей Скалабердин. Лучшие участники были награждены медалями, дипломами и денежными призами.

Фото: акимат Риддера

Особый интерес вызвали показательные выступления женщин. В шуточной, но зрелищной дисциплине на удержание кувалды победила мастер спорта по пауэрлифтингу Ольга Душаева. Вскоре она представит Казахстан на международном турнире в России.

— Организовываем такой турнир уже во второй раз. Соревнования направлены на популяризацию силовых видов спорта среди молодежи и продвижение здорового образа жизни в регионе, — рассказали в акимате города.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam завоевали 2 бронзовые медали.