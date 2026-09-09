Щука, судак и окунь на экспорт: в ВКО построят рыбоперерабатывающий комплекс

В Восточно-Казахстанской области начали реализацию инвестиционного проекта по созданию современного рыбоводческого и рыбоперерабатывающего комплекса, передает Kazinform.

— Проект реализует ТОО «Zaisan See». Он предусматривает создание полного производственного цикла — от выращивания рыбы с применением современных интенсивных технологий, включая такие виды, как щука, окунь, судак, до первичной переработки, производства охлажденной и замороженной продукции, ее хранения, упаковки и последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках. Объем инвестиций в проект составит до 6 млн евро. К реализации проекта привлечен иностранный инвестор из Республики Польша, — сообщает Министерство сельского хозяйства.

Проектная мощность предприятия составит 2 тыс. тонн готовой продукции в год. На производстве планируется создать не менее 100 постоянных рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса запланирован на август 2027 года.

В Минсельхозе считают, что новый проект поможет нарастить производство отечественной рыбы, расширить выпуск переработанной продукции, увеличить налоговые поступления и создать дополнительные рабочие места в регионе.

- Особое внимание в рамках проекта уделяется внедрению современных ресурсосберегающих технологий, что позволит повысить эффективность производства, рационально использовать водные и другие производственные ресурсы, а также сформировать дополнительные возможности для выхода казахстанской рыбной продукции на экспортные рынки, - добавили в ведомстве.

В дальнейшем предприятие планируют расширять, увеличивая объемы переработки рыбы. Также здесь хотят создать условия для обучения молодых специалистов и их практической подготовки для работы в рыбной отрасли.

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