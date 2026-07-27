Какую рыбу из Аральского моря чаще всего экспортируют

В Кызылординской области за шесть месяцев 2026 года выловили 2 300 тонн рыбы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, 93% общего улова приходится на Малый Арал.

— 1 808 тонн рыбной продукции экспортировано в иностранные государства. Большая ее часть — тарань, плотва, окунь, щука, судак. Из переработанной продукции больше экспортируется филе судака, крылышки тарани, рыбный фарш, рыбное филе, мороженная рыба и рыбная мука. Сегодня в области работают 11 рыбоперерабатывающих заводов. Из них четыре имеют ветеринарный регистрационный номер, дающий право на экспорт в страны Европейского союза, — сообщили в ведомстве.

В этом году озерно-товарные рыбные хозяйства Кызылординской области планируют вырастить 2 765 тонн товарной рыбы. Количество таких хозяйств в регионе достигло 80.

Для сравнения, в Атырауской области с начала года добыто 5 530 тонн рыбы, из которых 4 085 тонн направлены на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Аральское море поступило более одного миллиарда кубометров воды. Также министр водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказал о реальной ситуации с водой в Казахстане и спасении Арала.