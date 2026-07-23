Более одного миллиарда кубометров воды поступило в Аральское море

Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов опубликовала данные о гидрологической обстановке на реке Сырдарья по состоянию на 22 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным инспекции, на сегодняшний день объем воды в Шардаринском водохранилище составляет три млрд 392 млн кубометров. В нижнее течение Сырдарьи сбрасывается 550 кубометров воды в секунду.

— В Коксарайском контррегуляторе находится 23,01 миллиона кубометров воды, сброс воды в нижнее течение не осуществляется. На территорию Кызылординской области через гидропост Коктобе ежесекундно поступает 525 кубометров воды. По каналам вода подается в полном объеме — 381,66 кубометра в секунду, — сообщил руководитель инспекции Зейнулла Казтоганов.

С начала года в Аральское море поступило 1 млрд 25 млн кубометров воды.

— Работа Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора находится под постоянным контролем. Местные исполнительные органы и организации водного хозяйства ежедневно проводят мониторинг гидрологической ситуации на реке Сырдарья, — отметил глава инспекции.

До конца года в Северное Аральское море планируется дополнительно направить 1,2 млрд кубометров воды.