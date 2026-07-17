Северное Аральское море получит еще 1,2 млрд кубометров воды до конца года

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе визита в Кызылординскую область провел встречу с рыбаками Аральского района, где обсудил реализацию проектов по сохранению Северного Аральского моря, передает Kazinform.

— Мы реализуем комплексные меры по сохранению Северного Аральского моря. Для этого разработана вторая фаза совместного со Всемирным банком проекта, который предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины для поднятия уровня и увеличения объема воды в море. В настоящее время реализуются мероприятия по увеличению объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, — сообщил Нуржан Нуржигитов.

В Минэкологии отметили, что с 1 октября 2025 года по сегодняшний день в Северное Аральское море по реке Сырдарья направлен 1,4 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период в Северный Арал сбрасывается 40 кубометров воды в секунду.

— На сегодня объем воды в море составляет 23,5 млрд кубометров. В сравнении с прошлым годом соленость воды в Северном Арале снизилась в среднем на 10% и достигла 7,9 промилле. За первое полугодие 2026 года из моря выловлено 4,2 тыс. тонн рыбы, — сообщает пресс-служба ведомства.

Рыбаки Аральского района попросили министра обеспечить строгое соблюдение лимитов водопользования для сохранения Аральского моря и других водных объектов, где осуществляется ловля рыбы.

— Мы знаем, что в сельском хозяйстве утверждены лимиты водопользования, но наблюдаются случаи, когда фермеры не соблюдают данные ограничения. Считаем, что этот вопрос нужно взять на строгий контроль. Мы, рыбаки, находимся в нижнем течении Сырдарьи, поэтому для всего рыболовного промысла области важно, чтобы крестьянские хозяйства экономили воду. Сэкономленная вода очень нужна для сохранения водных объектов региона, — отметил директор ТОО «Сервисно-заготовительный центр „Арал“ Адильбек Аимбетов.

Кроме того, рыбаки предложили построить Аманоткельский гидроузел или шлюз для улучшения сброса воды в реку Сырдарья. Это позволит увеличить объемы сброса до 100 кубометров в секунду.

Нуржан Нуржигитов поручил Комитету водного хозяйства разработать проектную документацию на строительство шлюза. Также министр поручил Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обеспечить стабильный сброс воды в Северный Арал, включая водные ресурсы, сэкономленные за счет перехода на водосберегающие системы орошения.

Также министр посетил Аклакский гидроузел, где ознакомился с ходом работ по наполнению Северного Аральского моря. Объект, способный пропускать до 515 кубометров воды в секунду, также обеспечивает водой несколько озер и крупных заливных лугов в устье реки Сырдарья.

После этого Нуржан Нуржигитов ознакомился с результатами работ по ремонту домов в вахтовом поселке вблизи Аклакского гидроузла. Данные здания предназначены для безопасного и комфортного проживания специалистов, выполняющих работы по круглосуточной эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и охране гидротехнического сооружения.

Ранее сообщалось, что объем воды в Северном Арале вырос до 23,5 кубических километров.