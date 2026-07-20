Министр рассказал о реальной ситуации с водой в Казахстане и спасении Арала

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов разъяснил, какую конкретно работу он и его команда проводят в водной сфере страны. Подробно о строительстве водохранилищ в Казахстане, спасении Арала, а также модернизации каналов и «цифровизации воды», читайте в материале агентства Kazinform.

В 2024 году была утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024–2030 годы и Комплексный план развития водной отрасли на 2024–2028 годы. С тех пор они определяют основные приоритеты работы Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказывает: среди ключевых ориентиров страны в водном секторе сейчас — это строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, модернизация 14,5 тыс. км каналов, обследование гидротехнических сооружений, развитие водосбережения, цифровизация, прогнозирование паводков и засух, а также укрепление кадровой и научной базы отрасли. В общей сложности Комплексный план включает 160 мероприятий.

Как устроены субсидии на поливную воду для аграриев?

Министр Нуржан Нуржигитов говорит, что одной из приоритетных задач вверенного ему ведомства является повышение эффективности использования водных ресурсов во всех секторах экономики. В стране это планируют сделать путем расширения внедрения водосберегающих технологий в соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Наибольший потенциал данной работы сосредоточен в сельском хозяйстве, на долю которого приходится порядка 60% общего водозабора, говорит министр.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Министерству водных ресурсов и ирригации переданы функции в части субсидирования сельхозтоваропроизводителям стоимости услуг по подаче поливной воды, а также возмещения части расходов при инвестиционных вложениях на внедрение водосберегающих технологий.

— Принимаемые меры способствуют устойчивому расширению площадей, охваченных водосберегающими технологиями. Динамика внедрения подобных систем увеличилась почти в пять раз — c прежних 30-35 тысяч гектаров в год до 150 тысяч гекторов в 2024–2025 годах. Площадь применения водосберегающих технологий по итогам 2025 года составила 543,5 тысяч гектаров, что позволило сэкономить порядка 874 миллионов кубометров поливной воды, — говорит Нуржан Нуржигитов.

К концу 2030 года площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане планируется довести до 1,3 млн га, что позволит обеспечить экономию порядка 2,2 млрд м³ поливной воды. Для субсидирования внедрения данных систем в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 228 млрд тенге, что в четыре раза превышает объем субсидирования за предыдущий трехлетний период, когда на данные цели было выделено 55,5 млрд тенге.

Как будут увеличивать долю повторного использования воды?

Нуржигитов говорит, что отдельное внимание уделяется промышленности, на долю которой приходится порядка 30% общего водопотребления. В новом Водном кодексе предусмотрен поэтапный переход предприятий на оборотное и повторное водоснабжение в течение семи лет. Это позволит довести долю повторного использования воды до 28% к 2030 году.

На сегодня Министерство провело инвентаризацию промышленных водопользователей, а также совместно с предприятиями разрабатываются индивидуальные планы перехода с учетом особенностей технологических процессов и возможностей модернизации. С июня 2025 года разработано 168 таких планов. Их выполнение станет обязательным условием сохранения разрешенных объемов специального водопользования.

Бережное отношение к воде среди детей и забота о родниках

— Особое внимание уделяется воспитанию бережного отношения к воде среди подрастающего поколения. В прошлом году тематическими экоуроками в рамках акции «Экономь воду — сохраняй будущее» было охвачено порядка 2 млн школьников. В 2026 году данная работа систематизирована и масштабирована: встречи уже проведены в 19 вузах, 100 колледжах и 2,5 тыс. школ с охватом более 3,3 млн человек, что составляет около 80% всех учащихся школ Казахстана. В новом учебном году мероприятие будет продолжено, а охват участников — увеличен, — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Также Министерство проводит экоакцию «Мөлдір бұлақ», которая предусматривает очистку и благоустройство родников и водных объектов. Первый этап акции прошел в марте и одновременно охватил 36 родников и 27 водных объектов на юге Казахстана. Участие в мероприятиях приняли свыше 12,5 тыс. человек, включая более 900 волонтеров.

11 июля текущего года в оставшихся 12 областях страны проведен второй этап экоакции. Очищены 58 родников и 35 водных объектов. В мероприятиях приняли участие 11 240 человек, в том числе представители Министерства, местных исполнительных органов и общественных организаций, а также местные аксакалы и волонтеры.

Во исполнение поручения Главы государства по определению новых месторождений подземных вод сформирована карта, включающая 2772 родника. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.

В настоящее время созданной при Министерстве Национальной гидрогеологической службой проводится работа по паспортизации и цифровому учету родников во всех регионах страны. Работы начаты в Жамбылской области и в дальнейшем будут продолжены в Алматинской области и области Жетісу.

Престиж работы в водной отрасли

Еще одним важным направлением работы является кадровое обеспечение и повышение привлекательности трудоустройства в водной отрасли.

Для решения кадрового вопроса в рамках поручения Главы государства в городе Тараз создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Сеть учебных заведений, готовящих специалистов для отрасли, выросла до 13 вузов и 10 колледжей в 2026 году с 9 вузов и 6 колледжей в 2023 году.

С сентября два новых учебных заведения — Мангистауский индустриально-технический колледж имени О. Турмаганбетулы и Темиртауский высший политехнический колледж — впервые начнут готовить водников.

Ежегодно увеличивается количество образовательных грантов, выделяемых на водные специальности. Так, на 2023-2024 учебный год было выделено 262 гранта, на 2024-2025 учебный год — 390 грантов. В завершившемся учебном году было выделено 1000 грантов. С Министерством науки и высшего образования ведется работа по выделению аналогичного количества грантов на предстоящий учебный год. С каждым годом растет количество студентов, поступающих на водные специальности. Если в 2023-2024 учебном году был зачислен 291 студент, то в минувшем учебном году первый курс окончило уже 1000 студентов, говорит Нуржигитов.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Одним из ключевых элементов кадровой политики является поэтапное повышение оплаты труда. Так, в 2024 году заработная плата работников РГП «Казводхоз» выросла в среднем на 25%, с 1 июля 2025 года — еще на 35-50%, а с 1 апреля 2026 года — дополнительно на 15%. В результате средняя заработная плата на предприятии увеличилась более чем в два раза и достигла 326 тысяч тенге.

Спасение Аральского моря и Балхаша

В Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент поручил продолжить работы по повышению уровня воды Аральского моря.

Для этого в прошлом году подписано Соглашение с Республикой Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, являющееся итогом десятилетних переговорных процессов. В результате объем Северного Арала увеличился с 18,4 млрд м³ в начале 2023 года до 23,5 млрд м³ в настоящее время.

Также ведутся работы и по озеру Балхаш. За последние два года в рамках реализации мер по сохранению озера в водоем направлено около 30 млрд м³ воды, что позволило стабилизировать его уровень. При поддержке Французского агентства развития (AFD) в настоящее время осуществляется разработка Мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш с прогнозом до 2040 года, заключил министр.

Министерством также выполнена реконструкция пяти водохранилищ. Завершена разработка проектной документации на реконструкцию восьми водохранилищ. Подготавливаются документы по 18 объектам.

В 2024–2025 годах завершены работы по реконструкции и модернизации порядка 1,5 тыс. км каналов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 962 км каналов, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Германия запускают новые проекты по сохранению водных ресурсов. Развитие водной инфраструктуры обеспечит создание 975 постоянных рабочих мест в Казахстане.