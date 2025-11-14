РУ
    12:35, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рыбакина установила рекорд Гиннесса по крупнейшим призовым в истории тенниса

    Елена Рыбакина продолжает покорять новые вершины — на этот раз за пределами теннисного корта. Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд WTA Finals — самый крупный гонорар в истории тенниса, передает агентство Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: ktf.kz

    Об этом сообщает официальный сайт Рекордов.

    — Что бы вы сделали с 5,235 миллионами долларов? Положили бы деньги в банк и жили на проценты всю жизнь? Или, возможно, купили бы частный остров? На деле лишь немногим из нас предстоит делать такие судьбоносные выборы. Но это не относится к Елене Рыбакиной — теннисистке из Казахстана, которая только что заработала самые большие призовые в истории тенниса за один турнир: 5,235 миллиона долларов до вычета налогов за непобедимую неделю на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals) в Эр-Рияде, — говорится в сообщении.

    Как отмечает сайт, ни один мужчина или женщина в профессиональном теннисе, как и ни одна спортсменка в истории женского спорта, не получали столь щедрое вознаграждение.

    Согласно данным Guinness world records, на Открытом чемпионате США 2025 года в сентябре Арина Соболенко и Карлос Алькарас получили предыдущий рекорд — по 5 млн долларов, выиграв по семь матчей в Нью-Йорке за двухнедельный период. Янник Синнер увез 4,881 млн долларов, оставаясь непобежденным на Итоговом турнире ATP 2024 года. А Кори «Коко» Гауфф заработала 4,805 млн долларов на Итоговом турнире WTA 2024 года.

    Как вспоминает сайт, Рыбакина знакома и с рекордами Guinness World Records: именно она участвовала в самом длинном тай-брейке в истории одиночных матчей турниров «Большого шлема» — 42 очка (22:20) в матче против Анны Блинковой на Australian Open 18 января 2024 года.

    Ранее мы писали, что Елена Рыбакина получит рекордный гонорар в истории женского спорта.

    Недавно спортсменка обратилась к своим согражданам:

    — Дорогие друзья, мои любимые болельщики! Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку — на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы, — написала в сториз в своем Instagram Елена Рыбакина.

