Рыбакина установила рекорд Гиннесса по крупнейшим призовым в истории тенниса

— Что бы вы сделали с 5,235 миллионами долларов? Положили бы деньги в банк и жили на проценты всю жизнь? Или, возможно, купили бы частный остров? На деле лишь немногим из нас предстоит делать такие судьбоносные выборы. Но это не относится к Елене Рыбакиной — теннисистке из Казахстана, которая только что заработала самые большие призовые в истории тенниса за один турнир: 5,235 миллиона долларов до вычета налогов за непобедимую неделю на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals) в Эр-Рияде, — говорится в сообщении.

Как отмечает сайт, ни один мужчина или женщина в профессиональном теннисе, как и ни одна спортсменка в истории женского спорта, не получали столь щедрое вознаграждение.

Согласно данным Guinness world records, на Открытом чемпионате США 2025 года в сентябре Арина Соболенко и Карлос Алькарас получили предыдущий рекорд — по 5 млн долларов, выиграв по семь матчей в Нью-Йорке за двухнедельный период. Янник Синнер увез 4,881 млн долларов, оставаясь непобежденным на Итоговом турнире ATP 2024 года. А Кори «Коко» Гауфф заработала 4,805 млн долларов на Итоговом турнире WTA 2024 года.

Как вспоминает сайт, Рыбакина знакома и с рекордами Guinness World Records: именно она участвовала в самом длинном тай-брейке в истории одиночных матчей турниров «Большого шлема» — 42 очка (22:20) в матче против Анны Блинковой на Australian Open 18 января 2024 года.

