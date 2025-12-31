РУ
    Резкое потепление в Астане: приостановлена работа катка и ледяных горок

    Из-за потепления временно приостановлена работа катка и ледяных горок на набережной Есиля в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Фото: акимат Астаны

    В связи с резким потеплением в Астане и таянием снега работа ледяных горок и катка на набережной реки Есиль временно приостановлена. Столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям с предупреждением.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны предупреждает, что в связи с резким повышением температуры воздуха толщина ледяного покрова на реке Есиль уменьшилась.

    В настоящее время толщина льда на руслах реки Есиль составляет от 22 см, в отдельных местах — 35-37 см (район Центрального пляжа).

    В связи с этим в период новогодних праздников в целях соблюдения безопасности жителей просят воздержаться от выхода на лёд.

    Работа ледяных горок и катка на набережной Есиля временно приостановлена.

    После достижения нормативной толщины льда установленного ДЧС, объекты будут вновь открыты для катания.

    Стоит отметить, что для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы ведутся круглосуточно.

    Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

    Напомним, что за одну ночь дороги и тротуары Астаны стали скользкими, как каток. Образовавшийся слой льда затруднил привычный путь жителей столицы на работу и учебу. Как коммунальные службы устраняли последствия неблагоприятной погоды и в каком состоянии находятся столичные улицы — в фоторепортаже агентства Kazinform.  

    Погода ДЧС Ледовые городки Астана Гололед Новый год Рекомендации МЧС
