Резервы Нацбанка Казахстана выросли до $62,1 млрд на фоне увеличения золотых активов

Валютный рынок

Нацвалюта продолжает снижаться уже третий день подряд. Курс по паре USDKZT вырос до 514,89 тенге за доллар (+5,68 тенге) при увеличенном объеме торгов — 335,6 млн долларов (+50,0 млн). Ослабление тенге могло происходить как на фоне характерного для конца года повышения спроса на инвалюту (предновогодний рост потребительского спроса и путешествий, ускоренное освоение бюджета), так и под влиянием внешних факторов — падения цен на нефть, ослабления рубля и роста индекса доллара во время торгов, отмечают финансисты.

Из опубликованной статистики следует, что валовые международные резервы Национального Банка в ноябре выросли на 2,7% (+1,3 млрд долларов) — до 62,1 млрд долларов. Увеличение резервов связано с ростом портфеля золота на 6,2% — до 44,5 млрд долларов, тогда как средства банков второго уровня на счетах и депозитах в Национальном Банке снизились до 17,5 млрд долларов (-5,3%). В совокупности международные резервы страны, включая активы Нацфонда в иностранной валюте (63,6 млрд долларов), на конец ноября составили 125,7 млрд долларов (+1,5 млрд долларов).

Денежный рынок

— Индикативные ставки денежного рынка снизились под влиянием роста профицита ликвидности в системе после завершения налогового периода. Ставка TONIA уменьшилась с 17,16% до 17,07%, тогда как доходность по операциям SWAP-1D — с 10,89% до 10,76%. Общий объем торгов составил 747,9 млрд тенге (+44,9 млрд), — сообщили в Ассоциации.

Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального Банка увеличился до 1,0 трлн тенге (+300,1 млрд) и был полностью удовлетворен по ставке 18,0% годовых. В то же время объем открытой позиции вырос примерно до 6,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Во вторник индекс KASE снизился до 6 862,3 пункта (-0,5%) на фоне разнонаправленной динамики бумаг. Половина акций, входящих в индекс, продемонстрировала снижение. Наибольшую коррекцию показали бумаги Казатомпрома (-3,3%) и Kaspi (-0,8%), что было частично нивелировано ростом акций БЦК (+1,0%). Среди корпоративных новостей отметим, что Air Astana за прошлую неделю выкупила 10,9 тыс. ГДР на сумму 74,7 тыс. долларов в рамках собственной программы по выкупу акций и ГДР.

Нефть

Во вторник цены на нефть и бензин продолжили снижение на 0,9%, усилив потери понедельника: нефть опустилась до минимального уровня за полторы недели (61,9 доллара за баррель). Укрепление доллара оказывает давление на энергетические котировки. Дополнительным фактором снижения цен стало беспокойство по поводу профицита предложения нефти на мировом рынке. Тем не менее падение нефтяных цен остается ограниченным благодаря ожиданиям, что ограничения на экспорт российских энергоресурсов сохранятся, поскольку конфликт между Россией и Украиной не демонстрирует признаков завершения.

Рисковые активы

Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, в диапазоне от -0,4% до +0,1%, накануне решения ФРС по базовой ставке. Широко ожидается, что Федеральная резервная система осуществит третье подряд снижение процентной ставки на 0,25 процентного пункта. Согласно данным FedWatch от CME, вероятность такого шага оценивается примерно в 87%.

— Тем не менее настроения среди членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) остаются неоднозначными: одни выступают за снижение ставки, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление рынка труда, тогда как другие считают, что дополнительное смягчение может усилить инфляционное давление. Среди корпоративных новостей отметим, что акции JPMorgan Chase подешевели на 4,7% после того, как глава розничного бизнеса Марианн Лейк сообщила, что расходы в следующем году могут превысить ожидания примерно на 9% по сравнению с уровнем 2025 года (до 105 млрд долларов) в связи с ростом затрат в ее подразделении, — обяснили в Ассоциации финансистов Казахстана.

Защитные активы

Безрисковые активы показали разностороннюю динамику на фоне фиксации прибыли и отсутствия драйверов для новых покупок. Цена на золото выросла до 4 236 долларов за тройскую унцию (+0,4%). Доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась с 4,17% до 4,19%, тогда как индекс доллара закрепился на уровне 99,2 пункта (+0,1%).