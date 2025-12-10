РУ
    Доллар продолжает рост на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,39 тенге, поднявшись на 3,5 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 декабря установлен на уровне 514,74 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 518,93 тенге, продают по 521,45 тенге. Евро торгуется в диапазоне 601,05 - 606,82 тенге, а рубль - 6,54-6,67 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 515,97 тенге, продают по 522,97 тенге. Евро можно приобрести по 597,69 тенге, а продать по 607,69 тенге. Рубль покупают по 6,53, продают по 6,69 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,72 тенге, а продают по 520,88 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 599,57 — 606,21 тенге, а рубль в районе 6,59 — 6,66 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 декабря средневзвешенный курс доллара составил 514,74 тенге, поднявшись на 5,53 тенге. 

