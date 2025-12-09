РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:50, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар вырос еще на 5 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 514,74 тенге, поднявшись на 5,53 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 декабря установлен на уровне 508,30 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 517,49 тенге, продают по 520,13 тенге. Евро торгуется в диапазоне 597,76-603,85 тенге, а рубль — 6,57-6,70 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 514,84 тенге, продают по 521,84 тенге. Евро можно приобрести по 595,72 тенге, а продать по 605,72 тенге. Рубль покупают по 6,59, продают по 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 516,71 тенге, а продают по 518,80 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,04 — 602,22 тенге, а рубль в районе 6,58 — 6,66 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 декабря средневзвешенный курс доллара составил 508,30 тенге, поднявшись на 3,69 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
