Доллар продолжает укрепляться к тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 508,30 тенге, поднявшись на 3,69 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 декабря установлен на уровне 504,49 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,02 тенге, продают по 513,70 тенге. Евро торгуется в диапазоне 592,05-597,76 тенге, а рубль — 6,50-6,62 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 508,82 тенге, продают по 515,82 тенге. Евро можно приобрести по 588,68 тенге, а продать по 598,68 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,80 тенге, а продают по 513,05 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 589,48 – 595,74 тенге, а рубль в районе 6,54 – 6,60 тенге.

По итогам дневных торгов 5 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге.