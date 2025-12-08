РУ
    Доллар продолжает укрепляться к тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 508,30 тенге, поднявшись на 3,69 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 декабря установлен на уровне 504,49 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,02 тенге, продают по 513,70 тенге. Евро торгуется в диапазоне 592,05-597,76 тенге, а рубль — 6,50-6,62 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 508,82 тенге, продают по 515,82 тенге. Евро можно приобрести по 588,68 тенге, а продать по 598,68 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,80 тенге, а продают по 513,05 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 589,48 – 595,74 тенге, а рубль в районе 6,54 – 6,60 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге. 

