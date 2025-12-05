Доллар укрепился на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 декабря установлен на уровне 499,65 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 504,35 тенге, продают по 506,94 тенге. Евро торгуется в диапазоне 587,00-592,98 тенге, а рубль — 6,51-6,64 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 503,69 тенге, продают по 510,70 тенге. Евро можно приобрести по 584,60 тенге, а продать по 594,60 тенге. Рубль покупают по 6,50, продают по 6,65 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 504,61 тенге, а продают по 506,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 585,80 — 592,26 тенге, а рубль в районе 6,53 — 6,61 тенге.

По итогам дневных торгов 4 декабря средневзвешенный курс доллара составил 499,65 тенге, снизившись на 3,98 тенге.