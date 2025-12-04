РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:00, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара опустился до 499 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, курс валют
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,65 тенге, снизившись на 3,98 тенге. Официальный курс Национального банка на 4 декабря установлен на уровне 503,89 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 501,37 тенге, продают по 503,97 тенге. Евро торгуется в диапазоне 582,76-582,57 тенге, а рубль — 6,43-6,55 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 499,63 тенге, продают по 506,63 тенге. Евро можно приобрести по 579,52 тенге, а продать по 589,52 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,55 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 500,57 тенге, а продают по 502,89 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 582,43 — 588,67 тенге, а рубль в районе 6,43 — 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 декабря средневзвешенный курс доллара составил 503,89 тенге, снизившись на 4,07 тенге.

