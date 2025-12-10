Новые акцизы на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты установили в Казахстане

Определены следующие ставки акцизов:

Оптовая продажа производителями бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:

бензин — 38 134 тенге за тонну;

дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.

Розничная продажа производителями бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смесей легких углеводородов и экологического топлива, а также их использование для собственных производственных нужд:

бензин — 38 634 тенге за тонну;

дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 634 тенге за тонну.

Импорт

бензин — 38 134 тенге за тонну;

дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.