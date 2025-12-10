РУ
    12:44, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые акцизы на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты установили в Казахстане

    Постановлением Правительства от 5 декабря 2025 года установлены акцизные ставки на бензин (кроме авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, передает агентство Kazinform.

    азс
    Фото: pixabay.com

    Определены следующие ставки акцизов:

    Оптовая продажа производителями бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:

    • бензин — 38 134 тенге за тонну;
    • дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;
    • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.

    Розничная продажа производителями бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смесей легких углеводородов и экологического топлива, а также их использование для собственных производственных нужд:

    • бензин — 38 634 тенге за тонну;
    • дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;
    • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 634 тенге за тонну.

    Импорт

    • бензин — 38 134 тенге за тонну;
    • дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;
    • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.

    Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

     

    Ляззат Сейданова
    Автор
