Новые акцизы на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты установили в Казахстане
Постановлением Правительства от 5 декабря 2025 года установлены акцизные ставки на бензин (кроме авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, передает агентство Kazinform.
Определены следующие ставки акцизов:
Оптовая продажа производителями бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
- бензин — 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.
Розничная продажа производителями бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смесей легких углеводородов и экологического топлива, а также их использование для собственных производственных нужд:
- бензин — 38 634 тенге за тонну;
- дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 634 тенге за тонну.
Импорт
- бензин — 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо — 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо — 38 134 тенге за тонну.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.