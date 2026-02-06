Рейдеров в Алматы осудили за незаконное переоформление имущества на подставных лиц

Ранее Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО «Nikolsky Investment», расположенные на территории рынка «Никольский» в г. Алматы.

Однако в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО «Правительство для граждан».

В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.

Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о неотвратимости наказания за противоправные действия, связанные с незаконным вмешательством в государственные информационные системы.

