    Рейдеров в Алматы осудили за незаконное переоформление имущества на подставных лиц

    В Алматы вынесен приговор в отношении группы лиц, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Рейдеров в Алматы осудили за незаконное переоформление имущества
    Кадр из видео

    Ранее Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

    В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО «Nikolsky Investment», расположенные на территории рынка «Никольский» в г. Алматы.

    Однако в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО «Правительство для граждан».

    В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.

    Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

    Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.

    Агентство по финансовому мониторингу напоминает о неотвратимости наказания за противоправные действия, связанные с незаконным вмешательством в государственные информационные системы.

    О том, как ОПГ Коспаевых долгие годы занималась рейдерством в стране, можно узнать по ссылке.

