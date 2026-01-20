Ревизии меморандумов застройщиков с акиматами потребовали на Национальном курултае
На V Национальном курултае в числе актуальных проблем был поднят вопрос невыполнения обещаний, данных строительными компаниями местным исполнительным органам, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам члена Национального курултая Марата Шибутова, застройщики, не исполняющие взятые на себя обязательства, должны нести серьёзную финансовую ответственность, вплоть до наложения крупных штрафов.
— Прежде всего я хотел бы остановиться на вопросе ответственности застройщиков. При строительстве жилья, предназначенного для широких слоёв населения, строительные компании заключают с акиматами меморандумы, предусматривающие возведение объектов социальной инфраструктуры. Однако из-за отсутствия реальной ответственности за нарушение этих меморандумов данные обещания зачастую так и остаются на бумаге. В результате в каждом регионе не реализуются десятки объектов, которые уже были включены в планы развития. Если бы указанные меморандумы были выполнены, на сегодняшний день удалось бы полностью закрыть потребность в ученических местах. Если обратиться к статистике, в текущем году на сферу образования и науки было выделено 900 миллиардов тенге, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1 триллион 400 миллиардов тенге. Почему в этом году объём финансирования сократился? Среди причин — в том числе и неисполненные обязательства по строительству социальных объектов. Так продолжаться не должно, — подчеркнул он.
Член Национального курултая также отметил необходимость проведения полной инвентаризации подобных меморандумов.
— Как минимум в городах Астана, Алматы и Шымкент следует провести такую инвентаризацию и принять конкретные и жёсткие меры. До тех пор, пока не будет построена обещанная социальная инфраструктура, в первую очередь школы, не следует выдавать разрешения на строительство новых объектов, а также вводить в эксплуатацию уже возведённые. Все социальные обязательства, заявленные застройщиками, должны быть в обязательном порядке закреплены в архитектурно-планировочном задании. Более того, за их неисполнение можно предусмотреть штраф в размере, равном стоимости обещанного объекта. Средства, полученные от строительства, должны направляться не на возведение роскошных дворцов в Дубае, а на развитие социальной инфраструктуры, — заявил Марат Шибутов.
С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.