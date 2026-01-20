РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:25, 20 Январь 2026

    Ревизии меморандумов застройщиков с акиматами потребовали на Национальном курултае

    На V Национальном курултае в числе актуальных проблем был поднят вопрос невыполнения обещаний, данных строительными компаниями местным исполнительным органам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строительство
    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    По словам члена Национального курултая Марата Шибутова, застройщики, не исполняющие взятые на себя обязательства, должны нести серьёзную финансовую ответственность, вплоть до наложения крупных штрафов.

    — Прежде всего я хотел бы остановиться на вопросе ответственности застройщиков. При строительстве жилья, предназначенного для широких слоёв населения, строительные компании заключают с акиматами меморандумы, предусматривающие возведение объектов социальной инфраструктуры. Однако из-за отсутствия реальной ответственности за нарушение этих меморандумов данные обещания зачастую так и остаются на бумаге. В результате в каждом регионе не реализуются десятки объектов, которые уже были включены в планы развития. Если бы указанные меморандумы были выполнены, на сегодняшний день удалось бы полностью закрыть потребность в ученических местах. Если обратиться к статистике, в текущем году на сферу образования и науки было выделено 900 миллиардов тенге, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1 триллион 400 миллиардов тенге. Почему в этом году объём финансирования сократился? Среди причин — в том числе и неисполненные обязательства по строительству социальных объектов. Так продолжаться не должно, — подчеркнул он.

    Член Национального курултая также отметил необходимость проведения полной инвентаризации подобных меморандумов.

    — Как минимум в городах Астана, Алматы и Шымкент следует провести такую инвентаризацию и принять конкретные и жёсткие меры. До тех пор, пока не будет построена обещанная социальная инфраструктура, в первую очередь школы, не следует выдавать разрешения на строительство новых объектов, а также вводить в эксплуатацию уже возведённые. Все социальные обязательства, заявленные застройщиками, должны быть в обязательном порядке закреплены в архитектурно-планировочном задании. Более того, за их неисполнение можно предусмотреть штраф в размере, равном стоимости обещанного объекта. Средства, полученные от строительства, должны направляться не на возведение роскошных дворцов в Дубае, а на развитие социальной инфраструктуры, — заявил Марат Шибутов.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Строительство Национальный курултай
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
