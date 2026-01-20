Ревизии меморандумов застройщиков с акиматами потребовали на Национальном курултае

По словам члена Национального курултая Марата Шибутова, застройщики, не исполняющие взятые на себя обязательства, должны нести серьёзную финансовую ответственность, вплоть до наложения крупных штрафов.

— Прежде всего я хотел бы остановиться на вопросе ответственности застройщиков. При строительстве жилья, предназначенного для широких слоёв населения, строительные компании заключают с акиматами меморандумы, предусматривающие возведение объектов социальной инфраструктуры. Однако из-за отсутствия реальной ответственности за нарушение этих меморандумов данные обещания зачастую так и остаются на бумаге. В результате в каждом регионе не реализуются десятки объектов, которые уже были включены в планы развития. Если бы указанные меморандумы были выполнены, на сегодняшний день удалось бы полностью закрыть потребность в ученических местах. Если обратиться к статистике, в текущем году на сферу образования и науки было выделено 900 миллиардов тенге, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1 триллион 400 миллиардов тенге. Почему в этом году объём финансирования сократился? Среди причин — в том числе и неисполненные обязательства по строительству социальных объектов. Так продолжаться не должно, — подчеркнул он.