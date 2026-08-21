Ресторан загорелся под Алматы: огонь локализовали

В селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области произошло возгорание в здании ресторана, расположенного на улице Тлендиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в МЧС, после прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение по всей площади здания. На месте происшествия задействованы силы и средства по повышенному рангу вызова.

На момент прибытия подразделений МЧС посетителей в ресторане не было. В ходе тушения пожарные вынесли из здания два газовых баллона объемом 50 и 27 литров, а также кислородный баллон объемом 50 литров.

— Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Тушение пожара продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее в Турксибском районе Алматы на проспекте Суюнбая произошло возгорание на территории рынка. Огонь охватил пять бутиков общественного питания.