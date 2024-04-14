Ресторан, предлагающий блюда из сверчков, открылся в Лондоне

В Лондоне открылся ресторан, специализирующийся на блюдах из насекомых, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Основатели заведения утверждают, что сверчки, используемые в блюдах, обладают уникальными свойствами, включая питательность, привлекательный вкус и положительное воздействие на здоровье.

— В сверчках не только невероятное количество белка, но и высокое содержание омега-3 и омега-6, больше витамина В12, чем в красном мясе, больше кальция, чем в молоке, больше железа, чем в шпинате, больше калия, чем в бананах, меньше жира, чем в свинине, — утверждается на сайте ресторана.

Шеф-повара трансформируют насекомых, придавая им вид, схожий с мясом. Среди предлагаемых блюд — буррата со свеклой, сверчками и арахисовым соусом, кебаб с насекомыми, салат «Цезарь» c жучками и креветками.

— Мы считаем, что насекомые могут стать следующим продуктом после мяса. Это такой же экологически чистый продукт, такой же питательный, но гораздо менее обработанный. Поэтому мы считаем, что этот продукт находится на переднем крае пищевой промышленности и в то же время невероятно экологичен, — убежден сооснователь проекта Аарон Томас.

Сверчки для приготовления блюд выращивают на специальной ферме. Проект по доставке еды из насекомых стартовал в 2018 году. Через три года количество заказов увеличилось до 1 тысячи и продолжило расти. Интерес к альтернативной кухне позволил открыть постоянный ресторан в этом году.