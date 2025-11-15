Республиканка Тейлор-Грин заявила, что президент США критикует ее из-за дела Эпштейна

Президент Дональд Трамп раскритиковал конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и отказался от ее поддержки.

Конгрессвумен, которая выступает против дальнейшей военной помощи США Украине, в X опубликовала ответ на заявление Трампа. Она выразила уверенность в том, что главной причиной критики со стороны американского лидера стали ее призывы опубликовать все имеющиеся у властей США материалы, которые касаются дела Эпштейна.

— И, конечно, он [Трамп] активно преследует меня, поскольку хочет показать пример и запугать всех других республиканцев перед голосованием на следующей неделе о раскрытии материалов, касающихся Эпштейна, — заявила она.

Ожидается, что на следующей неделе в Палате представителей состоится голосование по мерам, направленным на то, чтобы обязать Министерство юстиции США обнародовать все упомянутые материалы.

Ранее демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали новые письма из дела финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна, в которых несколько раз упоминается президент США Дональд Трамп.

