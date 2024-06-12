Сегодня многие корейские компании успешно утвердились на казахстанком рынке и вносят свой вклад в развитие экономики, промышленности и расширение государственной инфраструктуры, сообщил Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В сентябре прошлого года в Нью-Йорке состоялась наша первая встреча. Я очень рад снова вас видеть здесь, в Астане. В этом году мы отмечаем 15-летие установления стратегического партнерства между Республикой Корея и Казахстаном. Поэтому я придаю особое значение текущему государственному визиту. Республика Корея и Казахстан с момента установления дипотношений в 1992 году добились значительного развития двусторонних отношений за последние 32 года, — сказал Юн Сок Ёль во время переговоров.

Он также рассказал об основных направлениях сотрудничества между двумя странами.

— Сегодня многие корейские компании успешно утвердились на казахстанском рынке и вносят свой вклад в развитие экономики, промышленности и расширение государственной инфраструктуры. Кроме того, мы расширяем горизонты нашего сотрудничества, включая область критически важных минеральных ресурсов, энергетику и гуманитарно-культурные обмены между двумя странами. Сотрудничество в области экологии, медицины и образования с каждым днем развивается по нарастающей, — заявил Президент Кореи.

По его словам, в преддверии государственного визита Правительство Республики Кореи опубликовало первую дипломатическую стратегию Кореи по отношению к Центральной Азии.

— Данная инициатива включает в себя 3 принципа сотрудничества: сопутствие, объединение и созидание. Опираясь на передовые технологии и цифровые возможности Кореи, Республика Корея и страны ЦА будут стремиться найти новый путь для сотрудничества, чтобы мы могли вместе двигаться вперед к достижению свободы, мира и процветания в будущем. Республика Корея намерена вместе рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном, нашим ключевым и стратегическим партнером. На сегодняшней встрече надеюсь, что мы, господин Президент, сможем подробно обсудить пути вывода на новый уровень нашего стратегического партнерства, которое наши страны развивали последние 15 лет, — добавил он.

Напомним, в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Республики Корея Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан. В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. Будет подписан ряд двусторонних документов.