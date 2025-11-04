Ремонт исторического депо возмутил алматинцев: в ДЧС дали пояснение

Экскурсовод Анастасия Омельяненко на своей странице в соцсетях выразила обеспокоенность тем, что при обновлении здания, построенного в 1937 году по проекту архитектора Лебедева, могут использовать современные материалы, не соответствующие историческому стилю.

— Мы заменяем наш родной казахстанский ракушечник алюкобондом… Настоящее лицо города не нуждается в дешевой обшивке. Нуждается лишь в уважении, патриотизме и бережной реставрации, — написала она.

На опубликованных ею фото эскиза видно, что фасад здания может быть полностью изменен. Согласно паспорту проекта, строительно-монтажные работы начнутся в этом году, а завершатся — в следующем.

Капремонт выполняется по заказу департамента по чрезвычайным ситуациям города, генеральным подрядчиком выступает ТОО «КазЕвроСтрой». Согласно данным госзакупок, стоимость работ составляет около 1,2 миллиарда тенге.

В ДЧС Алматы подчеркнули, что все работы выполняются строго в рамках требований уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства. Эскизный проект согласован с управлением архитектуры города.

— Внешний облик здания не будет изменен. Фасад предусмотрен из материала, соответствующего предписаниям ГАСК (в частности, из долговечного и прочного травертина). Важно отметить, что здание было построено в 1939 году (86 лет назад) и на сегодняшний день не имеет сейсмоусиления. При этом здесь ежедневно несут службу сотрудники МЧС, и обновление здания направлено на обеспечение их безопасности и создание надлежащих условий труда, — отметили в ведомстве.

