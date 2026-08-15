Рекордное обмеление Рейна парализовало судоходство в Германии

Рекордно низкий уровень воды на Рейне привел к серьезным проблемам с внутренним судоходством в Германии. На ключевом участке реки в Каубе уровень воды опустился до 8 см, тогда как для прохода барж необходимо не менее 40 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Как сообщает немецкий телеканал N-TV, в Рейне сейчас наблюдается рекордно низкий уровень воды. Причиной стали несколько недель засухи. Ситуация уже привела к практически полной остановке внутреннего судоходства на важнейшей водной артерии Европы.

Обмеление реки вызвало серьезные логистические проблемы. Часть грузовых судов оказалась заблокирована к югу от Кауба, другие были вынуждены развернуть баржи и направились на север в поисках альтернативных заказов.

По данным источников телеканала в торговых кругах, на более глубоких северных участках Рейна навигация пока сохраняется. Однако для предотвращения риска посадки на мель перевозчики вынуждены загружать суда лишь на 20% от их стандартной грузоподъемности.

Ранее СМИ сообщали, что из-за обмеления Рейна большая часть перевозок была перенесена на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Глава федерального объединения немецкого речного судоходства Йенс Шванен ранее заявлял, что сквозное судоходство по всему течению Рейна может стать недоступным из-за критически низкого уровня воды.

Ранее сообщалось, что затяжная засуха и аномальная жара привели к нехватке кормов в Германии.