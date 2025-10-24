Рекордный урожай бобовых собрали в Казахстане

По оперативным данным, зерновые собраны практически на 99% всех посевных площадей — 15,8 млн га. Также практически завершили сбор бобовых культур в рекордном объеме более 1 млн тонн.

Продолжается уборка кукурузы (134 тыс. га, 77%), масличных (3,5 тонн, 74%), завершена уборка картофеля (3 млн тонн), других овощей (3,9 млн тонн), бахчевых культур (2,6 млн тонн).

Большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенне-полевых работ 2025 года. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге. По линии Аграрной кредитной корпорации уже начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года.

— Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге подано заявок на 253 млрд тенге. Это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники. По линии фонда «Даму» продолжается реализация программы гарантирования в размере 85% от суммы займа на весенние и осенние полевые работы. Это позволяет фермерам с недостаточной залоговой базой получить льготный кредит на ВПР. На сегодня выпущено 1336 гарантий на общую сумму 196,9 млрд тенге, общая сумма займов достигла 231,7 млрд тенге, — говорится в сообщении.

На хранилищах в разгар приемки зерна занято 5,4 млн тонн (40%), свободно 7,8 млн тонн. С начала уборочной кампании на хранение в элеваторы поступило 6,7 млн тонн зерна, что в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, который составит 3,4 млн тонн. Больше половины объема (54%) — это зерно третьего класса.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, с первой декады октября сахарные заводы начали приемку свеклы нового урожая. Для предотвращения скоплений машин в очередях на «Аксу кант» ввели электронную очередь для приемки свеклы. Всего в Жетысу собрано 154 тыс. тонн сахарной свеклы.

Напомним, Серик Жумангарин поручил направить допобъемы газа в регионы, чтобы не затягивать прием зерна.