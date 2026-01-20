РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:35, 20 Январь 2026

    Реконструкцию новой части вокзала Астана-1 завершат в октябре 2026 года

    Вице-министр транспорта Тайжанов Жанибек ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Фото: Минтранспорта РК

    Осмотр проведен совместно с представителями акимата города Астаны, АО НК «КТЖ», а также РГП на ПХВ «Казреставрация».

    В рамках рабочей поездки вице-министр осмотрел новую часть вокзального комплекса, где в настоящее время ведутся основные строительно-монтажные работы. В ходе реконструкции предусмотрено увеличение общей площади вокзала с 7 827 квадратных метров до 8 409 квадратных метров. Проектом предусмотрено внедрение современных инженерных и цифровых решений, применение новых строительных технологий, а также обновление функциональной планировки с учетом роста пассажиропотока, требований по безопасности и комфорту.

    Фото: Минтранспорта РК

    Отдельное внимание уделено старой части вокзала Астана-1, которая на период реконструкции новой части используется для обслуживания пассажиров. Вице-министр ознакомился с условиями организации пассажирского сервиса в действующем здании, включая зал ожидания, объекты общественного питания, санитарно-бытовые помещения и иные сервисные зоны.

    Отмечено, что старая часть вокзала является объектом историко-культурного наследия. Ее реконструкция будет осуществляться РГП на ПХВ «Казреставрация» с соблюдением требований законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры. В настоящее время в здании ведутся подготовительные работы, направленные на последующую реставрацию и адаптацию объекта к современным условиям эксплуатации при сохранении его исторического облика.

    Фото: Минтранспорта РК

    По итогам осмотра вице-министром даны конкретные поручения АО НК «КТЖ» и подрядной организации, касающиеся строгого соблюдения графика работ, координации действий всех участников проекта, а также обеспечения своевременного завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Завершение СМР по новой части вокзального комплекса планируется до конца октября текущего года.

    Реконструкция вокзала Астана-1 реализуется в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры и направлена на повышение пропускной способности, качества обслуживания пассажиров и внедрение современных стандартов транспортного сервиса при одновременном сохранении объектов историко-культурного наследия.

    Ранее мы писали, что в Казахстане обновляют 124 железнодорожных вокзала.

    Реконструкция Железнодорожный вокзал Астана Минтранспорта РК
