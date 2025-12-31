РУ
    09:29, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане обновляют 124 железнодорожных вокзала

    В стране продолжается реконструкция железнодорожных вокзалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК.

    Фото: Минтранспорта РК

    В Казахстане реализуется масштабная программа модернизации железнодорожных вокзалов. В рамках проекта одновременно по всей стране обновляются 124 вокзала, включая объекты в областных центрах, малых городах и населенных пунктах.

    Как сообщили в ведомстве, часть вокзалов, построенных в досоветский и советский периоды и не проходивших капитальный ремонт на протяжении 30–40 лет, по итогам технического обследования признана аварийной. Такие здания демонтированы, на их месте возводятся новые вокзальные комплексы.

    — Программа предусматривает расширение площадей вокзалов, модернизацию инженерных систем, обновление фасадов, интерьеров, залов ожидания и пассажирских платформ, а также улучшение санитарно-технических условий и уровня безопасности. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность вокзалов, повысить качество транспортного обслуживания и обеспечить доступность для маломобильных групп населения, — рассказали в министерстве.

    Работы выполняются подрядными организациями, отобранными областными акиматами.

    По завершении реконструкции пассажиры получат современные залы ожидания, обновленные навигационные и информационные системы, улучшенные инженерные решения и комфортные условия для всех категорий граждан.

     

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
