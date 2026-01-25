Реконструкция ГКБ № 7 в Алматы за миллиарды тенге: на какой стадии проект

Как сообщили в акимате города, больница функционирует в штатном режиме без снижения объемов оказываемой медицинской помощи. В настоящее время ведутся работы по сейсмоусилению несущих конструкций трех из шести блоков, подлежащих модернизации.

Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных коммуникаций, фасада и вентиляционных систем. Также планируется увеличение полезной площади больницы на 2,5 тысячи квадратных метров с функциональным зонированием отделений и дооснащением современным медицинским оборудованием.

Фото: акимат Алматы

Положительное заключение государственной экспертизы проект реконструкции здания КГП на ПХВ «Городская клиническая больница № 7» получил весной прошлого года. Тогда же был представлен эскиз обновленного медицинского комплекса.

Больница расположена в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района и состоит из одиннадцати блоков высотой от четырех до шести этажей. Согласно проекту, реконструкции подлежат блоки 5, 6, 7, 8, 9, 10, общей площадью 33 654 квадратных метра.

Заказчиком проекта выступает управление строительства Алматы, генеральным проектировщиком — ТОО «Engineering Center Ltd».

Ранее сообщалось, что на масштабную реконструкцию Городской клинической больницы № 7, расположенной в микрорайоне Калкаман, из бюджета было выделено 33 млрд тенге.