Реформы Казахстана и их влияние на Центральную Азию: оценка экспертов из Узбекистана

Директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев отметил, что Казахстан уже прошел этап двухпалатной системы парламентаризма и на нынешнем этапе развития политической системы пришел к пониманию, что более приемлемым вариантом является формирование постоянно действующего однопалатного Парламента. По его словам, такой Парламент должен быть менее многочисленным, но при этом обладать существенно усиленными функциями, включая полномочия по утверждению кадровых назначений.

— Да, это новый этап не только парламентской, но и в целом реформы политической системы Казахстана. А учитывая, что в предыдущие годы были проведены серьезные реформы на уровне местных органов государственной власти, - идет системная работа по модернизации политической системы, которая должна соответствовать новым вызовам и задачам, стоящим перед Казахстаном в нашем турбулентном мире, — сказал эксперт.

Политолог отметил, что однопалатный Парламент обладает рядом преимуществ, которые, по его мнению, были тщательно проанализированы и оценены при принятии соответствующего решения. Он подчеркнул, что для Казахстана с населением около 20 миллионов человек и обширной территорией, но меньшей численностью населения по сравнению, например, с Узбекистаном, однопалатный Парламент способен обеспечить представительство интересов как регионов, так и избирателей напрямую. При этом сохраняется пропорциональная избирательная система, политические партии продолжают конкурировать за власть, а народное представительство располагает необходимыми инструментами для практической реализации своих полномочий.

— Сейчас мы наблюдаем, как идет оптимизация системы, формирование более эффективного органа, который будет напрямую общаться с Президентом. То есть сама система законотворчества станет более оптимальной и эффективной. Всегда нужно исходить из практиктических условий и потребностей каждого государства, — отметил Эргашев.

Переименование Парламента в Курултай представляет собой важный и показательный момент, поскольку само это понятие символизирует представительство всех народов и различных общественных групп. Такое мнение выразил первый заместитель директора Агентства стратегических реформ Узбекистана Абдулла Абдукадыров. По его словам, решение является интересным с точки зрения институционального оформления. Он также отметил значимость создания консультативного совета, подчеркнув, что государство всегда нуждается в мнении опытных специалистов. Эксперт добавил, что готовность Парламента прислушиваться к рекомендациям экспертов и консультативного совета является важным элементом повышения качества принимаемых решений.

— Это будет укреплять как профессионализм института, так и представительство всего народа. То есть я так считаю, что все инициативы направлены на то, чтобы повысить эффективность в управлении. Возможно, кто-то будет спекулировать на том, что президентская власть при этом, якобы, ущемляется, — нет, абсолютно нет, — отметил Абдукадиров.

По мнению старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшана Назарова, в настоящее время Казахстан переживает важный и насыщенный этап своей истории, прежде всего, в политической сфере, на фоне проведения значимых реформ. По его словам, эти преобразования оказывают влияние не только на внутриполитическую ситуацию в стране, но и на внешнеполитические процессы. Он подчеркнул, что особое значение происходящее в Казахстане имеет для государств, непосредственно с ним граничащих. В частности, эксперт указал, что в Узбекистане внимательно отслеживаются все события и инициативы, реализуемые в Казахстане.

— Безусловно, это очень важные тренды, очень важная ступень в дальнейшем политическом реформировании Казахстана, поскольку это предполагает новый формат политического участия. И тот политический опыт, который уже накоплен Республикой Казахстан за 35 лет независимости, и в то же время, те новые моменты, которые связаны с политикой глубокоуважаемого Касым-Жомарта Токаева, оказывают очень серьезное влияние как на политическую жизнь самого Казахстана, так и на взаимоотношения вашей страны с мировым сообществом. И, в первую очередь, конечно, с ближайшими соседями, к каковым относится Республика Узбекистан, — сказал Назаров.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то, что Казахстан имеет только тридцатипятилетний период современной независимой государственности, страна одновременно выступает наследником глубокой и многовековой политической и государственной традиции.

— Надо сказать, что вообще слово «курултай» имеет очень древние корни в культуре тюркских народов. И в этом отношении мы видим момент политической и исторической преемственности. И в этом отношении, кажется, есть очень глубокий историко-культурный смысл. Переход от европейского, французского слова «парламент» к тюркскому слову «курултай» подчеркивает это, — подытожил он.

Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Акрамжон Неъматов также прокомментировал влияние политических преобразований в Казахстане на сопредельные страны, отметив, что данные реформы оказывают воздействие на весь регион Центральной Азии. Соответственно, тесное сотрудничество официальных Астаны и Ташкента в этом направлении обеспечит устойчивый экономический рост в регионе.

— Если мы системно объединим наши усилия, Центральная Азия сможет добиться трех ключевых результатов. Во-первых, регион перейдет от статуса объекта геополитики к независимому центру силы. Во-вторых, возрастет инвестиционная привлекательность. В-третьих, снизится зависимость от внешних вызовов за счет развития внутреннего производства, технологий и человеческого капитала. Совместная модернизация — это не просто политический выбор для Центральной Азии, это единственный путь к интеграции, — подчеркнул эксперт.

Акрамжон Неъматов отметил, что Институт стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана поддерживает тесные связи с казахстанскими коллегами.

— Мы создали экспертный совет с участием представителей Института стратегических и межрегиональных исследований и Казахстанского института стратегических исследований. В этом году планируем провести его первое заседание в Ташкенте. В ходе встречи эксперты обменяются мнениями по развитию казахстанско-узбекских отношений, укреплению сотрудничества и связей, а также выработают соответствующие рекомендации, — подытожил он.

