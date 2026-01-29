РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Правительство должно адаптироваться к новым реалиям — американский эксперт

    Правительство — живой организм, и оно должно развиваться и адаптироваться к новым внутренним и глобальным реалиям. Аналогичным образом, все государственные учреждения должны быть модернизированы для более эффективного выполнения своих обязанностей, заявил Уайлдер Алехандро Санчес, президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies LLC» в Вашингтоне, комментируя политические преобразования в Казахстане, анонсированные на V Национальном курултае, собственному корреспонденту агентства Kazinform.

    Правительство должно адаптироваться к новым реалиям — американский эксперт
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Эксперт отмечает, что в глобальном масштабе многие страны рассматривают различные системы законодательной власти. Так, в Перу в апреле 2026 года будут голосовать за сенаторов и депутатов в рамках перехода от однопалатной системе к двухпалатной.

    Возникает закономерный вопрос: какое решение является правильным? Краткий ответ таков: та модель, которая принесет пользу народу Казахстана.

    — Если однопалатная система позволит парламенту и остальной правительственной аппарату работать более эффективно на благо народа, то это хорошая идея, — считает Уайлдер Алехандро Санчес.

    По мнению эксперта, крайне важно, чтобы женщины, молодежь и люди с ограниченными возможностями получили государственную поддержку для участия в будущем Курултае, чтобы этот новый орган представлял весь народ Казахстана.

    — Создание Народного совета — интересное предложение. Мне, безусловно, нравится идея о том, что в нем будут представлены неправительственные организации, представители этнических групп, — отмети американский эксперт.

    Эксперт считает, что Народный совет должен иметь возможность не соглашаться с другими государственными органами, если инициатива или проект не несут пользы населению. 

    Санчес также поддержал инициативу создания института вице-президента в Казахстане.

    — Восстановление поста вице-президента выглядит логично. Вице-президент необходим для поддержания структуры руководства и четкой цепочки преемственности в случае кризиса. Мы уже были свидетелями кризисов в других государствах региона, когда линия преемственности была неясна. Важно устранить «серые зоны», чтобы государство работало эффективно, — заявил Уайлдер Алехандро Санчес.

    Ранее американский эксперт заявил, что возможности дипломатии Казахстана расширяются в условиях многовекторной внешней политики. 

    Теги:
    Казахстан Политические реформы США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают