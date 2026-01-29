Правительство должно адаптироваться к новым реалиям — американский эксперт

Эксперт отмечает, что в глобальном масштабе многие страны рассматривают различные системы законодательной власти. Так, в Перу в апреле 2026 года будут голосовать за сенаторов и депутатов в рамках перехода от однопалатной системе к двухпалатной.

Возникает закономерный вопрос: какое решение является правильным? Краткий ответ таков: та модель, которая принесет пользу народу Казахстана.

— Если однопалатная система позволит парламенту и остальной правительственной аппарату работать более эффективно на благо народа, то это хорошая идея, — считает Уайлдер Алехандро Санчес.

По мнению эксперта, крайне важно, чтобы женщины, молодежь и люди с ограниченными возможностями получили государственную поддержку для участия в будущем Курултае, чтобы этот новый орган представлял весь народ Казахстана.

— Создание Народного совета — интересное предложение. Мне, безусловно, нравится идея о том, что в нем будут представлены неправительственные организации, представители этнических групп, — отмети американский эксперт.

Эксперт считает, что Народный совет должен иметь возможность не соглашаться с другими государственными органами, если инициатива или проект не несут пользы населению.

Санчес также поддержал инициативу создания института вице-президента в Казахстане.

— Восстановление поста вице-президента выглядит логично. Вице-президент необходим для поддержания структуры руководства и четкой цепочки преемственности в случае кризиса. Мы уже были свидетелями кризисов в других государствах региона, когда линия преемственности была неясна. Важно устранить «серые зоны», чтобы государство работало эффективно, — заявил Уайлдер Алехандро Санчес.

Ранее американский эксперт заявил, что возможности дипломатии Казахстана расширяются в условиях многовекторной внешней политики.