Рефинансирование кредитов в Казахстане: почему это выгодно банкам и когда помогает заемщикам

Банки все чаще предлагают клиентам рефинансировать кредиты — соответствующие уведомления приходят в мобильных приложениях, по SMS, работники банков обзванивают клиентскую базу или рассказывают об услуге во время обычной консультации в отделении.

При этом многие заемщики, видя слово «рефинансирование», не всегда до конца понимают, что именно скрывается за этим предложением и зачем оно вообще нужно. Для многих оно кажется попыткой навязать очередной бесполезный продукт, но на деле рефинансирование — это финансовый инструмент, который может быть выгоден как банку, так и самому заемщику.

По сути, рефинансирование — это оформление нового кредита для погашения уже существующего займа или сразу нескольких. Деньги при этом чаще всего не выдаются на руки — новый банк перечисляет сумму напрямую кредитору, закрывая старые обязательства. У человека остается один новый кредитный договор, но уже с другими условиями, ставкой и сроком.

Проще говоря, заемщик меняет старый кредит на новый, но рассчитывает, что новые условия окажутся лучше прежних.

Почему банки активно предлагают рефинансирование

На первый взгляд может показаться, что банку невыгодно снижать клиенту процентную ставку или облегчать платежи. Однако в действительности за такими предложениями стоит вполне понятный экономический расчет.

Во-первых, банк получает нового клиента. Если заемщик рефинансирует кредит, оформленный в другой финансовой организации, он фактически переходит в новый банк. Вместе с этим он получает процентный доход на протяжении всего срока нового кредита.

Во-вторых, для банка важна предсказуемость платежей. Клиенту с более низким ежемесячным платежом проще обслуживать долг, а значит риск просрочек снижается. Для финансовой организации стабильный, пусть и более растянутый во времени доход зачастую предпочтительнее проблемного кредита.

В-третьих, рефинансирование открывает возможности для продажи сопутствующих продуктов — страховок, карт, депозитов, дополнительных услуг. Все это формирует дополнительный заработок.

Важно помнить, что банки конкурируют между собой за заемщиков. Поэтому и предлагают более привлекательные условия по рефинансированию.

Фото: Андрей Халин

Зачем это нужно заемщику

Для самого человека основной интерес заключается в изменении условий кредита, конечно же, в лучшую для него сторону.

Самый очевидный вариант — снижение процентной ставки. Если несколько лет назад заем оформлялся под 23-25% годовых, а сегодня на рынке доступны предложения под 16-18% процентов, разница может оказаться ощутимой.

Второй важный момент — уменьшение ежемесячного платежа. Это особенно актуально, когда доходы снизились, или выросла нагрузка на семейный бюджет. Именно поэтому рефинансирование является основным инструментом поддержки людей, которые оказались неспособны платить по уже существующим кредитам.

Третье потенциальное преимущество — объединение нескольких кредитов в один. Когда у человека, к примеру, есть потребительский кредит, рассрочка и кредитная карта, рефинансирование позволяет закрыть все эти обязательства одним новым займом и платить один раз в месяц единым взносом.

Также рефинансирование может помочь изменить срок кредита. Либо сократить его, чтобы быстрее расплатиться с долгом и уменьшить переплату, либо увеличить, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Таким образом можно уменьшить свой платеж чуть ли не вдвое. Допустим, человек взял кредит на 3 миллиона тенге сроком на 3 года под 24% годовых. Его ежемесячный платеж составляет примерно 118-120 тысяч тенге. Спустя год другой банк предлагает рефинансирование под 17% годовых на срок 4 года. По сути, долговые обязательства растягиваются вдвое — вместо оставшихся 2 лет платить придется уже 4 года, но при этом не по 120 тысяч, а по 60-80 тысяч тенге.

Когда это выгодно

Специалисты советуют прибегать к рефинансированию если с момента оформления кредита прошло достаточно времени или, например, на рынке появились более низкие ставки. Людям с плохой кредитной историей, после ее исправления, рефинансирование может заметно улучшить условия договора.

Фото: Pixabay

Собирать все кредиты в единый платеж чаще всего считают бессмысленным, если это не снижает сумму ежемесячного платежа или срок погашения. Однако больше всего рефинансирование пригодится если у вас вдруг случились непредвиденные финансовые трудности — лучше растянуть долговые обязательства, но исправно их погашать, чем попасть в число неплательщиков. Исправить в будущем кредитную историю будет очень сложно.

Но важно помнить, что рефинансирование не означает списание долгов. Это все тот же кредит, просто на других условиях, неуплата которого все также чревата последствиями.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали реже брать кредиты из-за высокой базовой ставки.

вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК сообщил, что казахстанцы не смогут получать непосильные кредиты.