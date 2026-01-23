Казахстанцы не смогут получать непосильные кредиты — Дмитрий Мун

В начале своего выступления вице-министр отметил, что Цифровой кодекс РК основан на принципах технологической и контентной нейтральности. Он формирует архитектуру цифрового правопорядка, в которую включаются все последующие отраслевые нормы.

— Впервые мы вводим понятия «продукты цифровых данных» и «платформа обмена и оборота цифровых данных». Вводится понятие «уполномоченный орган по экономике цифровых данных». В целом, в мире это развитое направление. На сегодня в Казахстане оборот данных существует. Он очень важен для того, чтобы люди, в том числе, не могли получать те кредиты, которые они в будущем не смогут закрыть, то есть для скоринга кредитов и так далее. Для того, чтобы этот рынок стал более прозрачным, предсказуемым и менее рискованным через призму кибербезопасности, вводится обязательный учет таких платформ, который будет вести уполномоченный орган по соответствующему направлению. Вводится обязательное требование к таким данным, что они должны быть деперсонифицированными, они должны быть обработанными для аналитики, они должны соответствовать определенному качеству, — сказал Дмитрий Мун.

По его словам, указанные меры позволят «обелить» существующий рынок, а в будущем дать понимание о цене данных — чтобы обеспечить информационную безопасность, нужно понимать, сколько стоит тот или иной набор данных.

Соответственно, если у компании имеются огромные активы в виде массива данных, то можно будет определить, на какую сумму компания должна застраховать эти активы на случай возможной утечки данных. Логичным образом, будут повышаться и размеры штрафов за утечку. Продуктом цифровых данных не могут быть персональные данные.

В ходе брифинга депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева сообщила, что в Казахстане с принятием Цифрового кодекса вводится особый режим защиты биометрической информации.



Напомним, 9 января Глава государства подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан.