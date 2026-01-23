Особый режим защиты биометрической информации будет действовать в Казахстане

Спикер отметила, что с принятием Цифрового кодекса усиливается защита цифровых прав граждан. Теперь казахстанцы имеют право на цифровую идентичность и ее защиту, на удаление, анонимизацию и ограничение обработки своих персональных данных, биометрическая аутентификация будет допускаться только в тех случаях, которые установлены законодательством страны.

— Мы вводим особый режим защиты биометрической информации. То есть, теперь для того, чтобы появилось обязательное использование биометрических данных, необходимо предусмотреть это в законе. Если на уровне закона обязательное использование биометрических данных не предусмотрено, значит оно должно быть строго по согласию. Потому что биометрические данные — это разновидность персональных данных. Здесь все процедуры согласия должны быть соблюдены. Сейчас мы, к сожалению, видим примеры, когда используются биометрическая информация, биометрические данные либо без согласия, либо в принудительном порядке, когда это не установлено законом. Такие вещи мы отрегулировали, — сказала Е. Смышляева.

По ее словам, в случаях, когда использование биометрической информации установлено на уровне закона, необходимо, чтобы были применены государственные системы биометрической идентификации. Одна такая система есть у Национального банка — в банковской и финансовой сфере, вторая у Министерства искусственного интеллекта — государственная система биометрической идентификации в рамках цифрового правительства.

Депутат пояснила, что в таких случаях государство берет на себя функции по защите биометрических данных. В остальных случаях все должно быть добровольно.

Напомним, 9 января Глава государства подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан.