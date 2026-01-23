РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:21, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Особый режим защиты биометрической информации будет действовать в Казахстане

    Обязательное использование биометрических данных должно быть предусмотрено законом. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Қазақстанда ірі деректер базасын биометриямен қорғау міндеттеледі
    Фото: Kazinform

    Спикер отметила, что с принятием Цифрового кодекса усиливается защита цифровых прав граждан. Теперь казахстанцы имеют право на цифровую идентичность и ее защиту, на удаление, анонимизацию и ограничение обработки своих персональных данных, биометрическая аутентификация будет допускаться только в тех случаях, которые установлены законодательством страны.

    — Мы вводим особый режим защиты биометрической информации. То есть, теперь для того, чтобы появилось обязательное использование биометрических данных, необходимо предусмотреть это в законе. Если на уровне закона обязательное использование биометрических данных не предусмотрено, значит оно должно быть строго по согласию. Потому что биометрические данные — это разновидность персональных данных. Здесь все процедуры согласия должны быть соблюдены. Сейчас мы, к сожалению, видим примеры, когда используются биометрическая информация, биометрические данные либо без согласия, либо в принудительном порядке, когда это не установлено законом. Такие вещи мы отрегулировали, — сказала Е. Смышляева. 

    По ее словам, в случаях, когда использование биометрической информации установлено на уровне закона, необходимо, чтобы были применены государственные системы биометрической идентификации. Одна такая система есть у Национального банка — в банковской и финансовой сфере, вторая у Министерства искусственного интеллекта — государственная система биометрической идентификации в рамках цифрового правительства.

    Депутат пояснила, что в таких случаях государство берет на себя функции по защите биометрических данных. В остальных случаях все должно быть добровольно.

    Напомним, 9 января Глава государства подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан.

    Теги:
    Безопасность Цифровизация
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают