Референдум показал вовлечение казахстанцев в формирование конституционного будущего — наблюдатели

По словам Имрана Садихова предварительные результаты референдума отражают широкое участие граждан, подчеркивая активное вовлечение народа Казахстана в формирование конституционного будущего своей страны.

— Генеральный секретариат высоко оценивает мирное и упорядоченное проведение референдума и выражает признательность властям Казахстана за содействие работе международных наблюдателей. Генеральный секретариат поздравляет руководство и народ Казахстана с успешным проведением этого важного национального события. Подтверждается, что Казахстан остается ценным и активным членом Организации исламского сотрудничества и вновь выражается поддержка усилиям, направленным на укрепление конституционных институтов, содействие стабильности и продвижение устойчивого развития в стране, — сказал спикер.

Ранее заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов заявил о том, что миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты республиканского референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан. Наблюдатели ТЮРКПА в свою очередь заявили о высоком уровне проведения референдума.

Напомним, сегодня, 16 марта, Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчету, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся.