Миссия ШОС не выявила нарушений, способных повлиять на результаты референдума в Казахстане
Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты республиканского референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Миссия ШОС приняла участие в международном наблюдении за подготовкой и проведением республиканского референдума по приглашению МИД РК. По словам Олега Копылова, в день голосования члены миссии прибыли на избирательные участки до их открытия, присутствовали при подготовке бюллетеней и пломбировании ящиков для голосования.
— В целях получения наиболее полного представления о ходе процесса голосования на территории Казахстана члены миссии осуществляли наблюдение как в Астане, так и выезжали за пределы столицы, — отметил он на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.
Члены миссии посетили 81 участок для голосования.
— Наблюдатели миссии посещали участки по собственному выбору без согласования с какими-либо исполнительными избирательными органами. Выбор участка осуществлялся каждым членом миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий по посещению того или иного участка членам миссии не создавалось, — сказал Олег Копылов.
Миссия также отметила высокую гражданскую активность избирателей и профессионализм сотрудников участковых комиссий.
— Были созданы все необходимые условия для проведения референдума, соблюдены принципы беспристрастности. Члены комиссий и их руководители доброжелательно общались с наблюдателями, отвечали на вопросы. Это было действительно профессионально, — подчеркнул он.
По его словам, деятельность комиссий носила квалифицированный, гласный, прозрачный и независимый характер. В участковых комиссиях в полном объеме были представлены необходимая документация и информационно-справочные материалы, журналы регистрации наблюдателей, методические сборники, графики дежурств и другие документы.
Отдельно миссия отметила активность избирателей, в том числе молодежи. На участках, по наблюдениям миссии, голосование проходило спокойно и организованно, с соблюдением установленного порядка и всех предусмотренных процедур.
— Члены миссии также присутствовали при закрытии участков, подсчете голосов и подписании протоколов об итогах референдума. В день голосования в адрес представителей миссии жалоб и замечаний не поступало, — отметил Олег Копылов.
Таким образом, по итогам наблюдения миссия пришла к выводу, что республиканский референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан соответствовал требованиям национального избирательного законодательства и международным обязательствам страны.
— Миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность референдума или оказать влияние на его результаты. Миссия признает республиканский референдум прозрачным, достоверным и демократичным. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан, — заявил заместитель генерального секретаря ШОС.
Он добавил, что по итогам работы миссии принято заявление, одобренное всеми ее членами. Документ будет передан в Центральную комиссию референдума и опубликован в средствах массовой информации.
Официально референдум по новой Конституции признан состоявшимся. 16 марта Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране. Ранее результаты экзитполов озвучили в Казахстане.