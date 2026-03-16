Миссия ШОС не выявила нарушений, способных повлиять на результаты референдума в Казахстане

Миссия ШОС приняла участие в международном наблюдении за подготовкой и проведением республиканского референдума по приглашению МИД РК. По словам Олега Копылова, в день голосования члены миссии прибыли на избирательные участки до их открытия, присутствовали при подготовке бюллетеней и пломбировании ящиков для голосования.

— В целях получения наиболее полного представления о ходе процесса голосования на территории Казахстана члены миссии осуществляли наблюдение как в Астане, так и выезжали за пределы столицы, — отметил он на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

Члены миссии посетили 81 участок для голосования.

— Наблюдатели миссии посещали участки по собственному выбору без согласования с какими-либо исполнительными избирательными органами. Выбор участка осуществлялся каждым членом миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий по посещению того или иного участка членам миссии не создавалось, — сказал Олег Копылов.

Миссия также отметила высокую гражданскую активность избирателей и профессионализм сотрудников участковых комиссий.

— Были созданы все необходимые условия для проведения референдума, соблюдены принципы беспристрастности. Члены комиссий и их руководители доброжелательно общались с наблюдателями, отвечали на вопросы. Это было действительно профессионально, — подчеркнул он.

По его словам, деятельность комиссий носила квалифицированный, гласный, прозрачный и независимый характер. В участковых комиссиях в полном объеме были представлены необходимая документация и информационно-справочные материалы, журналы регистрации наблюдателей, методические сборники, графики дежурств и другие документы.

Отдельно миссия отметила активность избирателей, в том числе молодежи. На участках, по наблюдениям миссии, голосование проходило спокойно и организованно, с соблюдением установленного порядка и всех предусмотренных процедур.

— Члены миссии также присутствовали при закрытии участков, подсчете голосов и подписании протоколов об итогах референдума. В день голосования в адрес представителей миссии жалоб и замечаний не поступало, — отметил Олег Копылов.

Таким образом, по итогам наблюдения миссия пришла к выводу, что республиканский референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан соответствовал требованиям национального избирательного законодательства и международным обязательствам страны.

— Миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность референдума или оказать влияние на его результаты. Миссия признает республиканский референдум прозрачным, достоверным и демократичным. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан, — заявил заместитель генерального секретаря ШОС.

Он добавил, что по итогам работы миссии принято заявление, одобренное всеми ее членами. Документ будет передан в Центральную комиссию референдума и опубликован в средствах массовой информации.

Официально референдум по новой Конституции признан состоявшимся. 16 марта Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране. Ранее результаты экзитполов озвучили в Казахстане.