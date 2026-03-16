Тренды:
    11:10, 16 Март 2026 | GMT +5

    Официально: Референдум по новой Конституции признан состоявшимся

    Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Референдум
    Фото: ЦИК РК

    По состоянию на 08:00 16 марта завершился подсчет голосов. По данным комиссии, явка составила 73,12%. Всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека.

    Согласно предварительным данным, «за» принятие предложенных изменений проголосовали 7 954 667 человек, что составляет 87,15% от числа участников голосования.

    «Против» проголосовало 898 099 граждан. 146 558 бюллетеней признаны недействительными.

    В разрезе регионов за положительное решение вопроса проголосовали:

    1. Область Абай – 84,02%.
    2. Акмолинская область – 85, 64%.
    3. Актюбинская область – 93,96%.
    4. Алматинская область – 80, 41%.
    5. Атырауская область – 78,81%.
    6. Западно-Казахстанская область – 81,41%.
    7. Жамбылская область – 92,73%.
    8. Область Жетысу – 90,15%.
    9. Карагандинская область – 83,82%.
    10. Костанайская область – 89,74%.
    11. Кызылординская область – 89, 97%.
    12. Мангистауская область – 93,40%.
    13. Павлодарская область – 94,14%.
    14. Северо-Казахстанская область – 83,10%.
    15. Туркестанская область – 92,21%.
    16. Областы Улытау – 83,73%.
    17. Восточно-Казахстанская область – 91,51%.
    18. Город Астана – 86,32%.
    19. Город Алматы – 71,36%.
    20. Город Шымкент – 86,88%.

    Ранее были озвучены результаты exit poll референдума по новой Конституции.

    Данира Искакова
