11:10, 16 Март 2026 | GMT +5
Официально: Референдум по новой Конституции признан состоявшимся
Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 08:00 16 марта завершился подсчет голосов. По данным комиссии, явка составила 73,12%. Всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека.
Согласно предварительным данным, «за» принятие предложенных изменений проголосовали 7 954 667 человек, что составляет 87,15% от числа участников голосования.
«Против» проголосовало 898 099 граждан. 146 558 бюллетеней признаны недействительными.
В разрезе регионов за положительное решение вопроса проголосовали:
- Область Абай – 84,02%.
- Акмолинская область – 85, 64%.
- Актюбинская область – 93,96%.
- Алматинская область – 80, 41%.
- Атырауская область – 78,81%.
- Западно-Казахстанская область – 81,41%.
- Жамбылская область – 92,73%.
- Область Жетысу – 90,15%.
- Карагандинская область – 83,82%.
- Костанайская область – 89,74%.
- Кызылординская область – 89, 97%.
- Мангистауская область – 93,40%.
- Павлодарская область – 94,14%.
- Северо-Казахстанская область – 83,10%.
- Туркестанская область – 92,21%.
- Областы Улытау – 83,73%.
- Восточно-Казахстанская область – 91,51%.
- Город Астана – 86,32%.
- Город Алматы – 71,36%.
- Город Шымкент – 86,88%.
Ранее были озвучены результаты exit poll референдума по новой Конституции.