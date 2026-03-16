Официально: Референдум по новой Конституции признан состоявшимся

По состоянию на 08:00 16 марта завершился подсчет голосов. По данным комиссии, явка составила 73,12%. Всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека.

Согласно предварительным данным, «за» принятие предложенных изменений проголосовали 7 954 667 человек, что составляет 87,15% от числа участников голосования.

«Против» проголосовало 898 099 граждан. 146 558 бюллетеней признаны недействительными.

В разрезе регионов за положительное решение вопроса проголосовали:

Область Абай – 84,02%. Акмолинская область – 85, 64%. Актюбинская область – 93,96%. Алматинская область – 80, 41%. Атырауская область – 78,81%. Западно-Казахстанская область – 81,41%. Жамбылская область – 92,73%. Область Жетысу – 90,15%. Карагандинская область – 83,82%. Костанайская область – 89,74%. Кызылординская область – 89, 97%. Мангистауская область – 93,40%. Павлодарская область – 94,14%. Северо-Казахстанская область – 83,10%. Туркестанская область – 92,21%. Областы Улытау – 83,73%. Восточно-Казахстанская область – 91,51%. Город Астана – 86,32%. Город Алматы – 71,36%. Город Шымкент – 86,88%.

