    11:57, 16 Март 2026 | GMT +5

    Наблюдатели ТЮРКПА заявили о высоком уровне проведения референдума в Казахстане

    Парламентская Ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) дала свою оценку прошедшему в Казахстане референдуму по проекту новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТЮРКПА

    Как отметил член Великого национального собрания Турции Осман Местен, входящий в состав наблюдателей Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), члены миссии посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы, Туркестане.

    — Наблюдатели миссии пришли к выводу, что все прошло профессионально, на очень высоком уровне. Голосующим была предоставлена необходимая информация. С нашей стороны не было выявлено никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат референдума. Миссия положительно оценивает меры, принятые для лиц с ограниченными возможностями. Также миссия высоко оценивает правовые условия Казахстана для наблюдения международными наблюдателями, — сказал Осман Местен на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям. 

    По его словам, миссия пришла к выводу, что состоявшийся 15 марта 2026 года референдум был проведен в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами.

    Ранее Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчету, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся. 

    Карина Кущанова
