Референдум как выбор в пользу Нового Казахстана

28 Декабря 2022, 10:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Знаковым событием для Казахстана в 2022 году стал общенациональный референдум по поправкам в Основной закон страны – Конституцию РК, который состоялся 5 июня. За изменения трети статей документа летом проголосовало абсолютное большинство казахстанцев. Для чего проводился референдум и какие перемены наступили в жизни граждан страны после его проведения, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего проводился референдум

Провести референдум – всенародное голосование по поправкам в Конституцию РК - предложил Глава государства 29 апреля. Речь шла о внесении изменений в Основной закон страны, который касается каждого гражданина и определяет его основные права и свободы. Поэтому Президент посчитал справедливым вынести столь существенный объем поправок на всенародное голосование, следуя принципу «Слышащего государства».

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК был опубликован уже 6 мая текущего года.

Напомним, предыдущий референдум в нашей стране проводился 27 лет назад в 1995 году.

Изменения затронули треть Конституции

В Конституцию Казахстана всего было внесено 56 поправок в 33 статьи.

Внесение изменений было необходимо для того, чтобы помочь выстроить новую систему отношений между народом и властью. По сути, внесение поправок обозначило переход Казахстана к новой модели государства – Второй Республике с новой политической культурой, основанной на взаимном уважении и доверии между государством и обществом. Основной принцип новой Республики – справедливость во всем. Это касается и учета мнений граждан по широкому спектру вопросов развития страны.

«Важные решения будут приниматься открыто с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого», - подчеркнул Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года.

Фото: akorda.kz

Это относится и к справедливому распределению народных богатств.

«Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – отметил Президент.

Фото: akorda.kz

По словам Касым-Жомарта Токаева, закрепление данной нормы поможет избежать разночтений в распределении природных богатств страны в будущем.

Фото: akorda.kz

Позже, в своем Послании в сентябре 2022 года, Глава государства озвучил инициативу о запуске программы «Национальный фонд – детям», которая служит отражением закрепляемой нормы. 50% инвестиционного дохода будет распределяться на счета казахстанских детей с их рождения и до достижения ими 18-летнего возраста. Президентская инициатива станет реальностью уже с 1 января 2024 года.

Также в Послании Глава государства сообщил о проведении досрочных президентских выборов. Выборы прошли 20 ноября текущего года. Стоить отметить, что Президент, следуя обновленным нормам Конституции, не состоял ни в одной политической партии и был представлен в качестве кандидата от широкой народной коалиции.

Более 6 млн казахстанцев поддержали изменения в Конституцию

Голосование на референдуме в июне прошло на более чем 10 тысячах избирательных участках. Явка на референдуме составила 68,05%, свои голоса отдали почти 8 млн граждан.

Центральная избирательная комиссия РК огласила итоги референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию Казахстана, состоявшегося 5 июня. Так, за конституционные поправки проголосовали 77,18% граждан, или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны.

По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.

Таким образом, большинство граждан поддержали внесение правок в Конституцию, тем самым, выражая поддержку перехода к новой модели государства.

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана по итогам референдума. Он отметил, что референдум стал важной вехой в истории страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам.

«Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент», - сказал Президент в эфире республиканских телеканалов.

Фото: akorda.kz

Таким образом, внесение поправок в Конституцию запустило процесс создания новой политической культуры в стране. Все поправки носят системный характер и направлены на долгосрочные изменения, которые в последующем почувствует каждый казахстанец.