Реестр участников экономических преступлений создадут в Казахстане

Документ определяет порядок постановки на учет и снятия с учета лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к экономическим уголовным правонарушениям. Также установлены основания для включения в реестр, перечень содержащихся в нем сведений, порядок ведения и актуализации данных, а также условия и сроки хранения информации.

Отмечается, что нововведение направлено на совершенствование профилактики правонарушений, а также информирование общества и предпринимателей о возможных рисках в сфере экономической деятельности.

Разработанный Агентством РК по финансовому мониторингу проект документа находится на публичном обсуждении до 19 февраля этого года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане создадут специальный реестр поставщиков товаров, работ и услуг для атомной энергетики, а также появится единый реестр субъектов креативных индустрий.