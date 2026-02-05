РУ
    18:32, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Реестр участников экономических преступлений создадут в Казахстане

    В Казахстане разработали правила включения и исключения физических и юридических лиц из реестра, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, передает агентство Кazinform.

    реестр, ноутбук, электронные данные, список
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Документ определяет порядок постановки на учет и снятия с учета лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к экономическим уголовным правонарушениям. Также установлены основания для включения в реестр, перечень содержащихся в нем сведений, порядок ведения и актуализации данных, а также условия и сроки хранения информации.

    Отмечается, что нововведение направлено на совершенствование профилактики правонарушений, а также информирование общества и предпринимателей о возможных рисках в сфере экономической деятельности.

    Разработанный Агентством РК по финансовому мониторингу проект документа находится на публичном обсуждении до 19 февраля этого года. 

    Ранее мы сообщали, что в Казахстане создадут специальный реестр поставщиков товаров, работ и услуг для атомной энергетики, а также появится единый реестр субъектов креативных индустрий.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
