Единый реестр субъектов креативных индустрий сформируют в Казахстане
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам депутата Ерлана Стамбекова, сегодня в сфере креативных индустрий зарегистрировано более 46 тысяч субъектов, а работает в ней почти 143 тысяч человек. Доля креативной экономики в ВВП составляет около 1%, при этом с 2017 года она выросла более чем в три раза.
Добавленная стоимость креативного сектора превысила 2 млрд долларов. Среди секторов лидируют IT и видеоигры — на них приходится почти 40% ВДС, за ними следуют мода, дизайн и архитектура — около четверти, а сектор развлечений и культуры составляет более 130 миллиардов тенге.
После введения налоговых льгот количество участников индустрии выросло на 17%, и занятость в отрасли также увеличилась на столько же.
— Все эти цифры показывают что креативная индустрия в Казахстане растет, демонстрирует динамику и потенциал, но государственная поддержка остается важнейшим инструментом для продвижения национальной культуры и развития творческих проектов. В этой связи законопроект разработан с учетом интересов государства, запросов общества и современных тенденций развития креативной экономики, — сказал мажилисмен.
Законопроектом определены ключевые понятия, задачи, направления и принципы государственной политики в сфере креативных индустрий. Поправки вносятся в такие законодательные акты, как «Предпринимательский кодекс», «О культуре», «О государственной молодежной политике», что позволит комплексно закрепить правовые основы развития данной сферы.
Закрепляются компетенции уполномоченного органа, включая:
- — координацию предоставления мер государственной поддержки субъектам креативных индустрий;
- — мониторинг и оценку перспективных проектов, привлечение частных инвестиций;
- — формирование единого реестра субъектов креативных индустрий;
- — развитие инфраструктуры и реализацию механизмов финансирования через продюсерские центры и общественные организации.
Кроме того, уточняются полномочия местных исполнительных органов, областных, городских и районных акиматов по развитию региональных кластеров, инфраструктуры и программ поддержки креативных индустрий.
Ранее сообщалось, что перечень видов деятельности, относящихся креативной индустрии, утвердили приказом министра культуры и информации РК от 20 октября 2025 года «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрий».