Единый реестр субъектов креативных индустрий сформируют в Казахстане

По словам депутата Ерлана Стамбекова, сегодня в сфере креативных индустрий зарегистрировано более 46 тысяч субъектов, а работает в ней почти 143 тысяч человек. Доля креативной экономики в ВВП составляет около 1%, при этом с 2017 года она выросла более чем в три раза.

Добавленная стоимость креативного сектора превысила 2 млрд долларов. Среди секторов лидируют IT и видеоигры — на них приходится почти 40% ВДС, за ними следуют мода, дизайн и архитектура — около четверти, а сектор развлечений и культуры составляет более 130 миллиардов тенге.



После введения налоговых льгот количество участников индустрии выросло на 17%, и занятость в отрасли также увеличилась на столько же.

— Все эти цифры показывают что креативная индустрия в Казахстане растет, демонстрирует динамику и потенциал, но государственная поддержка остается важнейшим инструментом для продвижения национальной культуры и развития творческих проектов. В этой связи законопроект разработан с учетом интересов государства, запросов общества и современных тенденций развития креативной экономики, — сказал мажилисмен.

Законопроектом определены ключевые понятия, задачи, направления и принципы государственной политики в сфере креативных индустрий. Поправки вносятся в такие законодательные акты, как «Предпринимательский кодекс», «О культуре», «О государственной молодежной политике», что позволит комплексно закрепить правовые основы развития данной сферы.

Закрепляются компетенции уполномоченного органа, включая:

— координацию предоставления мер государственной поддержки субъектам креативных индустрий;

— мониторинг и оценку перспективных проектов, привлечение частных инвестиций;

— формирование единого реестра субъектов креативных индустрий;

— развитие инфраструктуры и реализацию механизмов финансирования через продюсерские центры и общественные организации.



Кроме того, уточняются полномочия местных исполнительных органов, областных, городских и районных акиматов по развитию региональных кластеров, инфраструктуры и программ поддержки креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что перечень видов деятельности, относящихся креативной индустрии, утвердили приказом министра культуры и информации РК от 20 октября 2025 года «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрий».