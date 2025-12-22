РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:35, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Редкую летучую мышь из Красной книги заметили в ВКО

    На территории Катон-Карагайского национального парка была обнаружена редкая летучая мышь — ночница Иконникова, занесенная в Красную книгу Казахстана и считающаяся одной из наименее изученных в мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ь
    Фото: Катон-Карагайский национальный парк

    О находке сообщили в отделе науки, экологического мониторинга и информации национального парка. Фотографию редкого животного сделала сотрудник учреждения Ирина Баева.

    — Ночница Иконникова относится к редким видам, характерным для Южной Сибири. Вид назван в честь русского дворянина и энтомолога Николая Иконникова. С научной точки зрения эта летучая мышь до сих пор остается малоизученной, — рассказали в нацпарке.

    По данным специалистов, на территории Казахстана этот вид ранее отмечался лишь в отдельных районах Алтайского горного региона.

    — Ранее ночницу Иконникова фиксировали только в западной части Алтая — в окрестностях села Черновая Катон-Карагайского района, а также на хребте Тигирец. Поэтому новое наблюдение имеет важное научное значение, — пояснили в учреждении.

    Ночница Иконникова обитает в лесных и горно-таежных зонах, предпочитает участки с минимальным вмешательством человека и питается летающими насекомыми.

    Экологи подчеркивают, что обнаружение редкого вида подтверждает высокую природоохранную ценность Катон-Карагайского национального парка и его ключевую роль в сохранении биоразнообразия Восточного Казахстана.

    Ранее сообщалось, что краснокнижные архары попали на видео в нацпарке «Алтын-Эмель».

    Теги:
    ВКО Катон-Карагай Восточно-Казахстанская область Животные Красная книга
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают