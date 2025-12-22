Редкую летучую мышь из Красной книги заметили в ВКО

О находке сообщили в отделе науки, экологического мониторинга и информации национального парка. Фотографию редкого животного сделала сотрудник учреждения Ирина Баева.

— Ночница Иконникова относится к редким видам, характерным для Южной Сибири. Вид назван в честь русского дворянина и энтомолога Николая Иконникова. С научной точки зрения эта летучая мышь до сих пор остается малоизученной, — рассказали в нацпарке.

По данным специалистов, на территории Казахстана этот вид ранее отмечался лишь в отдельных районах Алтайского горного региона.

— Ранее ночницу Иконникова фиксировали только в западной части Алтая — в окрестностях села Черновая Катон-Карагайского района, а также на хребте Тигирец. Поэтому новое наблюдение имеет важное научное значение, — пояснили в учреждении.

Ночница Иконникова обитает в лесных и горно-таежных зонах, предпочитает участки с минимальным вмешательством человека и питается летающими насекомыми.

Экологи подчеркивают, что обнаружение редкого вида подтверждает высокую природоохранную ценность Катон-Карагайского национального парка и его ключевую роль в сохранении биоразнообразия Восточного Казахстана.

